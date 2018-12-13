Стала известна победительница шоу «Пацанки»

Выиграла 19-летняя Анна Горохова из Кировграда. По окончании третьего сезона шоу «Пацанки» девушка стала обладательницей "Золотой броши", а также чека на сумму 500 тысяч рублей.

Третий сезон завершился 13 декабря. Позади у участниц шоу "Пацанки" остались 16 недель испытаний.

Из 14 участниц до финала дошли три девушки. Это Анна Горохова, Зарина Голубцова и Анна Костина , сообщает "ВокругТВ". Победительница "Пацанок" родилась 4 сентября 1999 года в Кировграде.

Девочка с детства много времени проводила на улице. Это сказалось на ее поведении и привычках. Именно там Аня начала драться, научилась воровать, стала пить, курить и употреблять наркотики. Мать будущей победительницы шоу "Пацанки" много пила.

Позже девочка приняла решение уйти в детский дом. Однако после одного из конфликтов попала в училище закрытого типа, где тоже проявила себя с плохой стороны.

Девушка очень хотела начать новую жизнь. Во время шоу "Пацанки" Анна Горохова показала себя как одна из самых старательных учениц Школы леди. Девушка неоднократно становилась лучшей ученицей и была избрана президентом Школы леди.

Героини проекта «Пацанки» — девушки, оказавшиеся в неблагополучном окружении и ставшие заложницами дурного образа жизни. Новую, светлую жизнь им помогают начать профессиональные педагоги и психологи.