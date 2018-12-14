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«Пятница!» покажет документальный проект «Попроси у неба» 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: партнерский материал
«Попроси у неба» — документальный проект, созданный совместно с благотворительными фондами «Подари жизнь», «Искорка» и «Живой». Это четыре фильма про детей — подопечных фондов, которые узнали свой страшный диагноз.
Но они только начали жить и мечтают о самом разном: впервые увидеть море или подняться в горы, познакомиться со своими кумирами или дотронуться до слона, помириться с родителями и встретиться с первой любовью.
И они отправятся в потрясающее путешествие к своим мечтам.
Путешествие, которое может прерваться в любой день.
Семен Закружный, автор и ведущий проекта «Попроси у неба»:
«В обществе есть такая традиция — жалеть всех болеющих людей. А если у человека рак, значит жалеть его нужно в десятки раз сильнее. Это вселенского масштаба глупость. Меньше всего болеющие люди хотят, чтобы их жалели, корчили похоронные гримасы и постоянно переспрашивали: «Ты как, держишься?». Мы не жалеем наших героев, мы ими восхищаемся, хотя бы потому, что они самые сильные люди, которых я встречал».
партнерский материал
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»:
«У нашего фонда на попечении тысячи детей и молодых взрослых с тяжелыми заболеваниями, и всем им нужно самое дорогостоящее лечение. Я счастлива и благодарна, что есть проект «Попроси у неба», который исполняет мечты наших подопечных и рассказывает молодым зрителям «Пятницы!» о том, что помогать и быть рядом с теми, кому нужна помощь, — это не страшно, это нормально. Потому что совершенно неважно, где ты находишься и чем ты болеешь, ты не должен переставать мечтать и имеешь право на то, чтобы твои мечты осуществились. Я очень признательна съемочной группе и генеральному директору канала «Пятница!» за тактичность и деликатность при съемках этой сложной программы, за соблюдение всех правил и рекомендаций от врачей. Спасибо за этот «взгляд» на наших подопечных, совсем не со стороны жалости, а с восхищением от их мужества и мудрости, с которыми они проходят свой непростой путь».
Николай Картозия, генеральный директор «Пятницы!»:
«Правда в том, что продюсеры телеканалов боятся таких проектов. Боятся рассказывать о детях, которым пришлось столкнуться с тяжёлой болезнью. Боятся даже те, кто всё-таки решаются делать такие проекты. Вот что крутится в голове у любого телевизионного начальника: а вдруг зрители испугаются такой темы и переключат канал? А вдруг я слишком зачерствел и сделаю проект недостаточно щемящим? Может грустную скрипочку вот тут подложить? Черт, нет, это будет выглядеть спекуляцией. И так далее. И так далее. Чем профессиональней продюсер, тем сильней страх. Ведь даже в документальном жанре продюсер обязан помнить о драматургии, чтобы зрителю было интересно. Но разве уместно создавать искусственное напряжение (а это и есть драматургия), когда перед тобой подлинная драма. Страх сфальшивить. Страх показаться подлецом. Я тоже боялся этой темы. Боялся, когда делал информационное НТВ. Боялся, когда делал развлекательную «Пятницу!». А теперь не боюсь. Я узнал историю Юли, которая перенесла десятки химиотерапий, которой назначили пересадку костного мозга, а она — улыбается жизни. И вот эта невероятная маленькая девочка победила мой страх. «Пятница!» обязательно будет делать проект «Попроси у неба». Без оглядки на то, что скажут. Сами дети, мужественно смотрящие в глаза своей болезни, дают нам силы. Хочу поблагодарить наших друзей и партнеров по проекту — фонды «Искорка», «Живой». И еще одно большое спасибо фонду «Подари жизнь», который первым откликнулся на нашу идею. И научил не быть глупыми и трусливыми, когда рядом с тобой такие сильные дети».
Первый фильм из документального цикла «Попроси у неба» зрители смогут увидеть 17 декабря в 22:00 на телеканале «Пятница!».
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