Петросяна и Степаненко развели по разным гримеркам

Елена Степаненко и Евгений Петросян стараются не встречаться друг с другом даже на съемочной площадке. После того, как артисты объявили о разделе имущества, которое, к слову, оценивается в 1,5 миллиарда рублей — бывшие супруги ограничили общение, не давая повода для пересудов. Однако им так и не удалось избежать слухов: общественность муссировала информацию о романе сатирика и его 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой из Тулы.

Поговаривали, что после развода Евгений Ваганович сыграет свадьбу. Однако сам юморист полностью отрицает все домыслы. Когда Степаненко и Петросяна пригласили в павильон «Мосфильма» на съемки «Голубого огонька», представители артистов настояли на то, чтобы их развели по разным гримеркам. Все это было сделано для того, чтобы бывшие супруги не столкнулись с друг другом на площадке, пишет «ВокругТВ».

Примечательно, что на съемках новогодней программы Евгений Ваганович веселил публику с ведущей Ольгой Бузовой. Недавно певица выступила с сольным концертом в родном Санкт-Петербурге, а до этого светская львица представила свое шоу в Crocus City Hall.