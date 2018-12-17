Почему Дональд Дак не носит штаны

Утёнок Дональд Дак — один из самых популярных и любимых персонажей Диснея. Однако на протяжении многих лет зрители удивлялись одной особенности внешнего облика утенка. Дело в том, что Дональд упорно игнорирует штаны, шорты или хотя бы трусы при том, что в остальном всегда одет.

Пост, некоторое время назад появившийся в Twitter, наконец пролил свет на возможные причины такого поведения персонажа. Некая энтузиастка совершенно серьезно заявила, что штаны могут быть опасны для здоровья Дональда, так как из-за них у него нарушится работа копчиковой железы. Эта железа у водоплавающих птиц отвечает за смазку перьев и защиту их от воды.

Тысячи людей выразили свою благодарность автору идеи, и пришли в восторг от такой разгадки. Некоторые даже заявили, что чувствуют себя как ученые, которым удалось раскрыть все тайны Вселенной.