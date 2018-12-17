Самые откровенные клипы русских поп-звезд

В 90-е по понятным причинам было не до цензуры, и потому на свет появились клипы, по сравнению с которыми какие-нибудь «Голубые глазки» Ирины Салтыковой — детский лепет. Степенные мэтры отечественной эстрады, какими мы знаем их сегодня, в 90-е пустились во все тяжкие — и на некоторые их клипы сейчас, на самом деле, откровенно стыдно смотреть.

Крис Кельми — «Ночное рандеву», 1989

Начнем по хронологии — с песни Криса Кельми, которую до сих пор крутят по какому-нибудь «Ретро FM» или «Дорожному радио». Слова песни — особенно припев — знакомы многим, но вот над смыслом текста задумывались наверняка немногие, а полностью этот самый смысл раскрывает клип на песню. Впрочем, по сравнению с тем, что началось в 90-е, «Ночное рандеву» было еще вполне себе невинным.

«На-На» — «Фаина», 1992

Одна из самых популярных песен 90-х, намертво застревающая в голове после прослушивания, отличается еще и одним из самых скандальных клипов. В музыкальном видео компанию горячим красавцам из «На-На» составляет актер Станислав Садальский , по сюжету клипа его герой представляет в воображении трэш-оргию — причем откровенную настолько, что видео в итоге потребовали зацензурить. Самая что ни на есть «подлинная» версия музыкального видео попала в сеть относительно недавно — лишь в 2012 году, когда самой «Фаине» исполнилось 20 лет.

Роксана Бабаян — «Восток — дело тонкое», 1992

Еще один клип с содержанием «только для взрослых», причем снятый в формате анимации — вот только от мультфильмов, конечно, в нем только технология изготовления, но никак не трэш-содержание. Даже если до этого вы и не подозревали о существовании такой певицы, как Роксана Бабаян, после этого клипа о ее наличии в природе вы какое-то время точно не забудете.

Анжелика Варум — «Вавилон», 1993

Это сегодня Анжелика Варум — элегантная мать и жена, а в 90-х зажигала похлеще современных подростков в ночном клубе. В клипе на песню «Вавилон» (которая сама по себе абсолютно невинная) певица оторвалась по полной — пока сама Варум танцует в прозрачном платье без намека на нижнее белье, компанию ей составляют полностью обнаженные девушки. Интересный факт: даже для лихих 90-х клип оказался слишком уж откровенным, и в телеэфир так и не прошел.

Ирина Салтыкова — «Серые глаза», 1995

«Голубые глазки» Ирины Салтыковой были клипом достаточно невинным (по меркам девяностых так точно), а вот «Серые глаза», по контрасту, отличились исключительно откровенным и скандальным содержанием. Даже сегодня в музыкальных клипах вы вряд ли найдете гей-БДСМ с цепями (а у Салтыковой он есть) или «огненную» сцену с коктейлем между ног. В общем, внятному описыванию клип не поддается — проще посмотреть.

Ирина Аллегрова — «Войди в меня», 1995

Песня с занимательным названием вышла у Аллегровой в 1995 году — как раз тогда, когда «императрица» отечественной эстрады впервые стала бабушкой. Внукам клип на «Войди в меня» Аллегрова вряд ли рискнула бы показать — пусть сначала там не происходит ничего интересного, и сама певица степенно шествует по музею, зато потом картины и скульптуры оживают, и наступает то самое «интересное».

Борис Моисеев — «Дитя порока», 1995

Еще один отечественный исполнитель, к амплуа скандалиста давно привычный, и снова — песня с весьма говорящим названием. В клипе Моисеев примеряет женское платье задолго до того, как это на всю Европу сделала конкурсантка «Евровидения» Кончита Вурст

Revolvers — «Ты у меня одна», 2000

Завершает наш хронологический экскурс в прошлое клип уже из нулевых — от группы Revolvers на песню, за которую ребята получили премию «Золотой граммофон». Наличием обнаженной женской груди в кадре сегодня, конечно, вряд ли кого-то удивишь, а вот в нулевых, слегка присмиревших после разнузданных девяностых, это было куда большей редкостью.