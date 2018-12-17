Бондарчук сыграет гинеколога в сериале «Филатов» 

Стартовали съемки нового сериала "Филатов". Главную роль исполнит известный режиссер и актер Федор Бондарчук. На этот раз он предстанет в амплуа гинеколога-интеллигента. Также в сериале задействованы такие актеры, как Олеся Судзиловская, Мария Аронова, Эммануил Виторган и Галина Польских.
В сериале будут показаны будни клиники женского здоровья. По словам создателей проекта, Федор отлично подходит на главную роль. Сам режиссер признается, что ему интересен не сюжет сериала, а роль и его команда, с которой ему предстоит поработать над проектом. Актеру нравится работать над комедиями и ситкомами.
В то время, как Федору Бондарчуку досталась роль гинеколога в сериале, режиссерское кресло занял Максим Свешников, который работал над российским фильмом "Взломать блогеров", "Елки Лохматые" и сериалом "Отель Элеон". Также он выступил как соавтор данного проекта.
Бондарчук успевает не только сниматься в сериале. Недавно он начал работу в качестве режиссера над экранизации романа "Человек-амфибия".