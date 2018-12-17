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Кашпировский разоблачил телевизионный обман 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В интернете появились интересные факты о главном экстрасенсе 90-х.
Задолго до выхода в эфир проекта «Битва экстрасенсов» многомиллионная аудитория телезрителей с замиранием сердца наблюдала за сеансами Анатолия Кашпировского. Вскоре успех пришел к последователю знаменитого гипнотизера Алану Чумаку, который якобы заряжал воду и даже выпустил целую линию «заряженных продуктов». Поскольку работали Кашпировский и Чумак в одно и то же время, то в народной памяти они будто слились воедино, и успехи одного стали приписывать другому.
И вот намедни Кашпировский решил вспомнить прошлое и поведать о делах давно минувших дней. Оказывается, вопреки распространенному мнению, сам Анатолий Михайлович никогда не заряжал воду. Этим занимался Алан Чумак, к которому Кашпировский относится крайне негативно. «Я знаю, откуда он появился. Его создал мой режиссер. Мы с ним разошлись, и он вместо меня посадил в кадре Чумака. А тот не мог ничего сделать, только руками водил, врал, что заряжает воду, предметы. Он украл мою идею телевизионного лечения и страшно ее окарикатурил», — раскрыл секреты работы своего конкурента Кашпировский.
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