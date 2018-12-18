На съемках «Новогодней ночи» звезды пели и мерзли

Второй год подряд главное новогоднее шоу Первого канала снимается на фоне украшенной Москвы. Посыл создателей программы таков: «Не сидите дома, выходите на улицу, там красиво и весело!».

Для тех москвичей, кто засиделся в квартире, и для всех гостей столицы это шоу можно считать большим рекламным роликом. Ведь в нем покажут все интересные, модные и красочные места. Мёрзнут все!

— Ни одна студия, ни один павильон не сравнится с красотами Москвы, — убеждены создатели «Новогодней ночи на Первом». — Елки , иллюминация — это главные декорации нашей программы. Мы попробовали такой формат в прошлом году и решили повторить в этом. Да, это очень сложно, невероятно холодно, но оно того стоит!

Побывав на съемках шоу, мы можем подтвердить — мерзнут все! От съемочной группы до артистов. Тем более ситуация осложняется тем, что работа идет по ночам, а в это время суток, как известно, становится еще холоднее.

Труднее всех пришлось Басте. Его номер снимали на одной из самых холодных точек — на обзорной площадке «Москва-Сити», насквозь продуваемой ветрами. На голове у Басты была шляпа, которая, конечно, не спасала от мороза. У артиста моментально заледенели руки, он пытался сунуть их в карманы, а в перерывах между дублями грелся горячим чаем.

Первый канал

Музыкантам, аккомпанировавшим рэперу, пришлось еще хуже. Казалось, их вообще забыли предупредить, что съемка будет на улице. Ребята пришли без головных уборов, шарфов и варежек и, конечно, замерзли моментально.

А вот Полина Гагарина подготовилась лучше. В прошлом году она была в легкой шубке, но на этот раз певица нарядилась в фантастический лыжный комбинезон и песцовую шапку. Выглядела как Снегурочка!

Ани Лорак на фоне коллег оказалась самой морозоустойчивой. Год назад она пела на фоне ГУМа в легком шелковом костюме.

В этот раз ее буквально уговорили накинуть шубу — зима же как-никак! Но Ани то и дело распахивала ее и норовила скинуть. Казалось, что ей вообще не холодно. И только у съемочной группы зуб на зуб не попадал.

Татьяна Навка и Жасмин снялись на Триумфальной площади. Специально для них туда пригнали два шикарных кабриолета. Интересно, что фигуристка еще и запела — у нее получился полноценный дуэт с Жасмин.

Вере по сценарию провели экскурсию по павильону. А Лобода спела на фоне проекции земного шара, при этом в подтанцовке у нее будет толпа астронавтов.

Съемки новогодней программы идут полным ходом. Еще не все звезды записали свои номера. Еще не подняли тосты ведущие канала — ожидается, что в эфире будут все лица Первого.