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Как появился «Голубой огонёк» 

Рамблер 1 час назад
Уже несколько поколений отечественных телезрителей неизменно встречает Новый год под «Голубой огонёк». Кстати, изначально передача не была новогодней, она выходила каждую субботу, а премьера состоялась в апреле 1962 года. Чуть позже выпуски стали готовить к праздникам. Сама программа представляла своего рода кафе, где встречались не только артисты и певцы, но и обычные люди со своими историями. А вот ещё любопытные факты о «Голубом огоньке».
1. Название «Голубой огонёк» подарили программе телевизоры: чёрно-белое изображение давало лёгкое голубое свечение.
2. Первые передачи шли в прямом эфире, однако новогодние выпуски всегда готовились заранее.
3. Попасть на «Голубой огонёк» было сложно, но появиться на экране — престижно. В программу приходили спортсмены, рабочие, лётчики, колхозники и, конечно же, космонавты. Покорители космоса вообще были желанными гостями, причём они не просто присутствовали на празднике, а рассказывали увлекательные истории.
4. Во времена Леонида Брежнева «Голубой огонёк» снимали по его вкусу. Например, Брежнев обожал Аркадия Райкина, так что артист выступал 5-6 раз за вечер.
5. Передача открыла много новых имён, здесь дебютировал Иосиф Кобзон с песней «И опять во дворе».
6. Во время перестройки «Голубой огонёк» пропал, но в 1999 году вернулся и продолжает жить.
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