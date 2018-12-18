Как появился «Голубой огонёк»

Уже несколько поколений отечественных телезрителей неизменно встречает Новый год под «Голубой огонёк». Кстати, изначально передача не была новогодней, она выходила каждую субботу, а премьера состоялась в апреле 1962 года. Чуть позже выпуски стали готовить к праздникам. Сама программа представляла своего рода кафе, где встречались не только артисты и певцы, но и обычные люди со своими историями. А вот ещё любопытные факты о «Голубом огоньке».

1. Название «Голубой огонёк» подарили программе телевизоры: чёрно-белое изображение давало лёгкое голубое свечение.

2. Первые передачи шли в прямом эфире, однако новогодние выпуски всегда готовились заранее.

3. Попасть на «Голубой огонёк» было сложно, но появиться на экране — престижно. В программу приходили спортсмены, рабочие, лётчики, колхозники и, конечно же, космонавты. Покорители космоса вообще были желанными гостями, причём они не просто присутствовали на празднике, а рассказывали увлекательные истории.

5. Передача открыла много новых имён, здесь дебютировал Иосиф Кобзон с песней «И опять во дворе».

6. Во время перестройки «Голубой огонёк» пропал, но в 1999 году вернулся и продолжает жить.