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«Уральские пельмени» развалились 

WomanHit.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Участники прославленного шоу Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о выходе из коллектива
«Друзья мои, вы часто спрашивайте. Почему кого-то не было, когда «Уральские пельмени» приезжали с концертом в ваш город. Ещё раз хочу вам сказать. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на гастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены,
— прим. WomanHit.ru), — опубликовал в своем «Инстаграме» заявление Вячеслав Рожков.
Позднее он снова написал:
«Еще раз скажу, Мясников и Рожков сейчас ездят ОТДЕЛЬНО!»
— чем окончательно подтвердил новость о развале популярной команды. Артист просил зрителей искать афишу группы «Ваши пельмени» — так теперь называется команда в сокращенном составе.
Причиной такого решения были распри, возникшие в «Уральских пельменях» из-за денег, якобы присвоенных администраторами гастрольных туров.
Бывший директор известного юмористического телешоу Сергей Нетиевский обвинил нового руководителя проекта Евгения Орлова в финансовых махинациях.
В своем открытом письме для СМИ Нетиевский добавил, что «бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности», однако подробности конфликта не раскрыл.
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