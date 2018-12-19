«Уральские пельмени» развалились

«Друзья мои, вы часто спрашивайте. Почему кого-то не было, когда «Уральские пельмени» приезжали с концертом в ваш город. Ещё раз хочу вам сказать. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на гастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены,

— прим. WomanHit.ru), — опубликовал в своем «Инстаграме» заявление Вячеслав Рожков.

Позднее он снова написал:

«Еще раз скажу, Мясников и Рожков сейчас ездят ОТДЕЛЬНО!»

— чем окончательно подтвердил новость о развале популярной команды. Артист просил зрителей искать афишу группы «Ваши пельмени» — так теперь называется команда в сокращенном составе.

Причиной такого решения были распри, возникшие в «Уральских пельменях» из-за денег, якобы присвоенных администраторами гастрольных туров.

В своем открытом письме для СМИ Нетиевский добавил, что «бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности», однако подробности конфликта не раскрыл.