«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»

Пока одни мечтают попасть на съемки новогодних шоу центральных каналов, другие давно проникли в закулисье и стали профессионалами массовки. Что приходится делать, в каких условиях и за какие деньги? За что можно получить многотысячный штраф и навсегда попасть в «черный список»? Эти другие секреты из первых уст.

Попасть в телевизор сегодня просто. Существуют крупные сайты и форумы, где даются объявления о наборе в массовку на самые разные программы. Можно искать предложения на сайтах кастинговых агентств или конкретных телешоу: заполнил анкету зрителя, дождался звонка — и ты в телецентре. За один съемочный день платят мало (150-500 р), но особо активные, в основном из пенсионерок, умудряются и этим зарабатывать.

С новогодними «огоньками» сложнее. Тут платят в районе тысячи, но хотят видеть только нарядных и ухоженных. Среди них устраивают придирчивый отбор: кто-то будет жаться у стеночки, а у «самых-самых» есть шанс попасть в так называемую VIP-массовку и украсить собой главную зону с артистами. А как вообще снимаются новогодние шоу? Узнайте вместе с Anews.

Непрямой эфир

Некоторые телезрители наивно верят, что все эти поздравления, песни и пляски передают в прямом эфире. Конечно, нет. Артистов, массовку, подводки ведущих записывают заранее. Сценарий разрабатывают за несколько месяцев, а сами съемки длятся одну-две недели, обычно уже в декабре.

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Поскольку главные звезды востребованы везде и сразу, невозможно записать одно шоу со всеми артистами целиком. Киркорова с Басковым могут записывать в один день, Лободу и Лорак в другой, Валерию в третий. В объявлениях статистов заманивают обещанием, что они увидят вблизи выступления всех певцов. Но в действительности за один день они могут увидеть в лучшем случае двух-трех знаменитостей.

Радость «в пустоту»

А если не повезет — не увидят вообще никого: будут часами торчать за дверями студии в холодном коридоре, ожидая своей очереди, или изображать зрительскую радость «в пустоту».

Делается это так: включается песня какого-то исполнителя и под нее все «зажигают» на камеру, хотя на сцене пусто. Или еще проще: статистам велят представить, что на эстраде, к примеру, Галкин и Басков шутят. И люди должны показательно хохотать. Кстати, таким же образом фальшиво хохочут сами артисты — якобы над шутками коллег, которых они на самом деле не видят и не слышат. Забавно описала этот момент репортер МК, попавшая в новогоднюю массовку:

«Еще недавно внешне спокойные, адекватные люди начали прыгать, кричать, аплодировать. Парень в первых рядах в серебряном пиджаке с высокой челкой буквально забился в конвульсиях, принялся обнимать рядом сидящую пышногрудую даму, визжал, то и дело поднимал бокал, подпрыгивал вместе со стулом. Казалось, он искренне радуется Новому году. "Снято", — скомандовал режиссер. Все одновременно сняли "маски" с лиц, в унисон прекратили хлопать и замерли в ожидании следующего приказа изображать фальшэмоции».

Все фальшивое

Фальшивые в «огоньках» не только эмоции. «Пожалуй, самое достоверное в происходящем — это время суток», — рассказала корреспондент пермского портала «НеСекретно», поучаствовав в записи «Огонька на Шаболовке» (в действительности снимается на Мосфильме). «Уже давно за полночь, хочется действительно выпить и закусить. Бокалами мы не чокались, а создавали вид прикосновения — шумовых эффектов должно быть как можно меньше; и пить из них нельзя — ведь ситро в них стоит уже неделю! Фрукты в приборах — муляж. Блестки, которые сыплют сверху гастарбайтеры, потом подметаются и снова сыплются всем на голову. Звезды поют не вживую, а под фонограмму».

Такая же картина на новогодних съемках для первой кнопки (тоже на киностудии), куда наведалась журналистка МК. «На телеэкране столики с фруктами и шампанским выглядели презентабельно. На деле — металлический стол покрыт прозрачной дырявой тряпкой. Вместо фруктов — ваза с виноградом и бананом из папье-маше, покрытыми слоем пыли. В пластмассовых бокалах — мутная жидкость, в которой вместо газиков плавали конфетти и блестки. Заметила, что некоторые пенсионеры из любопытства все-таки сделали глоток из фужера. Поморщились. Сплюнули».

Из года в год на любых студиях находятся такие «дегустаторы», которые рискуют отведать желтую жидкость недельной давности или принимают фрукты за настоящие и уходят с поломанным зубом.

Адская работа

Новогоднего угощения для массовки не предусмотрено в принципе. Да и вообще, со статистами здесь не церемонятся. Буфет, который гарантируют в объявлениях — это раскладной столик прямо в коридоре со скудным ассортиментом: лапша «Доширак», сухое пюре, бананы, шоколадные батончики.

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Туалет — хуже уличных: тесный, ни бумаги, ни салфеток, ни сушки для рук. В него еще нужно отстоять очередь, рассчитав все так, чтобы не пропустить запуск в студию. А пропустишь (или режиссеры не возьмут, оставят до следующего захода) — придется ждать несколько часов в плохо отапливаемом коридоре, где стульев на всех не хватает.

Еще одно издевательство — кулер без стаканчиков. Хочется пить — покупай самый дешевый кофе в пакетике, к которому выдается маленький бумажный стаканчик. Или запасайся одноразовой посудой, а заодно и едой-питьем самостоятельно.

Честные кастинговые агентства предупреждают в объявлениях, что кормежка не предусмотрена. Завсегдатаи массовки — тетеньки средних лет — таскают с собой сумки с бутербродами (колбаса, сыр, селедка), деловито заваривают воду в чайниках. А главное — на этом скудном пайке нужно продержаться 12 часов и с невероятным энтузиазмом изображать счастье.

Кто идет в массовку

Возникает вопрос: кто же эти люди, готовые к каким угодно унижениям, лишь бы попасть в телевизор?

По наблюдениям репортеров, это в основном провинциалки разных возрастов. Большинство, конечно, не знают, что их ждет, и рвутся на съемки, мечтая сразу же завести полезные столичные знакомства, влиться в околозвездную тусовку и быть замеченными. Попасть в VIP-массовку им уже кажется успехом и началом большой славы.

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Например, красноярская блогерша Наталья Кондратова, которая прославилась инстаграм-откровениями о своем участии в съемках «Голубого огонька», не скрывала целей: «Думаю — о, круто! Заведу много классных знакомств, со звездами потрусь». Само собой, ее, как и многих подобных «гламурных блондинок», ждало разочарование.

Наряды: «провинциальный секс-шоп конца 90-х»

Наряды — это отдельная песня. Требование быть в коктейльных или вечерних платьях в основном выполняется с большой фантазией при отсутствии больших возможностей.

«Такому разнообразию нарядов позавидовала бы сама Анастасия Волочкова . Мне казалось, что я попала в провинциальный секс-шоп конца 90-х или на "Черкизон" той же эпохи. На дамах были туфли-коньки, прозрачные леопардовые платья в обтяжку, шифоновые блузы а-ля "королева рабочих корпоративов". Взрослые женщины напоминали пэтэушниц, жаждущих сразить всех парней на клубных танцах», — пишет репортер МК.

«Многие из участников новогодней массовки выглядят как артисты из районного ДК, — подтверждают корреспонденты РИАМО , ставшие свидетелями съемок «Новогодней ночи на Первом». — Кто-то пришел в свадебном платье с короной, другие в платье в пол со стразами и нелепых бантах, но организаторов это не смущает, так как в толпе такие детали будут незаметны. На первые ряды все равно выберут самых нарядных».

А самое интересное, что некоторые энтузиасты ради встречи со звездами ходят на эти утомительные съемки каждый день, ночуя… на вокзале. У дам припасены щипцы для завивки волос и прочий инструментарий. Наводят в туалете марафет — и бегом обратно. При необходимости там же застирывают запачканные вещи.

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Звезд не снимать

Но вот явился долгожданный любимец публики — думаете, его можно хотя бы заснять на камеру и похвастаться в Инстаграме? Как бы не так: это не просто запрещено, а карается штрафом, размер которого раз в 10 превышает обещанную «зарплату» за съемки. Нарушителей заносят в «черный список» и больше никогда не пускают ни на какие кастинги.

К звездам нельзя не то что приближаться — даже просто глазеть запрещается, по крайней мере, во время съемок. Ни о каком общении и автографах не может быть и речи. И вообще, массовку натаскивают быть «мебелью», чтобы знаменитости их по возможности не замечали. Кстати, исполнители в «огоньках» часто поют по подсказкам — слова написаны на больших листах ватмана, которые держат ассистенты, стоя на стульях в зале. Речь, конечно, не об известных хитах, а об одноразовых номерах, которые пишутся специально к Новому году. Учить их артистам незачем, а попасть в фонограмму нужно. Вот и организуют им помощь.

«Я была, когда записывали Валерию, она несколько раз не попала, тогда режиссер сказал, что мы просто воткнем куски массовки, потому что переснимать это все очень долго и муторно, и тогда там идут либо вот эти актеры массовых сцен, либо просто другая сцена, на которой стоят танцующие люди, либо какая-то мишура, летящая в кадр», — рассказывалажурналистка Ольга Старченко на «Эхе Москвы»

Почему показывают одних и тех же

Помните, как после новогодних эфиров в январе 2017-го сотни тысяч зрителей гневно обрушились на телевизионщиков и Пугачеву с компанией, заявив, что им надоела одна и та же «сельская дискотека»? Наши эстрадные знаменитости в ответ устроили в Инстаграме дурацкий флешмоб в поддержку Аллы Борисовны, выставляя фото и видео своих ног в тапочках.

На самом деле недовольство части аудитории однообразием «огоньков» зреет очень давно. Еще в нулевые на том же «Эхе» обсуждали этот вопрос — мол, неужели в нашей огромной стране нет лиц свежее и номеров интереснее?

Обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина тогда объяснила: «Другие есть, но, к сожалению, только эти собирают миллионную аудиторию, собственно, поэтому их и приглашают». По ее словам, создатели новогодних программ пытаются создать впечатление новизны по-другому: составляя неожиданные дуэты, трио, квартеты. Зрителю кажется, что картинка стала разнообразнее.

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Менять концепцию — значит рисковать рейтингом, добавила Ольга Старченко. «Звезды те же, номера в принципе те же, они делают это для того, чтобы люди могли как-то ориентироваться проще, то есть чтобы если они заснули лицом в салате и проснулись через 10 минут, они все равно смогли увидеть знакомое лицо на экране, порадоваться за него», — иронизирует журналистка.

Курьезы

Съемки новогодних шоу обычно не обходятся без трагикомических ЧП разных масштабов. Самое частое — это пожары, ведь кругом столько пиротехники и огней вблизи от легковоспламеняющихся материалов. К счастью, обходится без жертв и большого ущерба.

На записи «Голубого огонька» в декабре 2013-го во время номера Стаса Михайлова и Надежды Бабкиной пролетающая камера на кране зацепилась за одну из зрительниц, сняв с нее парик. Причем женщина заметила это только со второго дубля, секретничает StarsLife.

Вот еще пара историй очевидцев, которыми они поделились в Инстаграме:

«Я видел и драки за серпантин, и вообще крайне безумных людей, для которых, в большинстве, это работа!»

«Еще и не такое бывает! Николя (Басков который) стульями в гостей швыряется… Злостные бабули (от зависти к молодым студенткам) поджигают платья и волосы бенгальскими свечами ("как это так их к сцене ближе посадили")».

А теперь представьте, что все это происходит под бодрые крики режиссеров, обращенные к массовке:

«Пенсионеры, переместитесь на задние ряды! Вы портите картинку, нужно было лучше молодиться!»

«Задние ряды, натягиваем улыбки на передние!»

«Огоньки зажигаем! Хлопаем беззвучно! Убрали ненависть с лиц!»В общем, как закончила свой рассказ одна из участниц массовки: «А вы что думали, что в сказку попали?»