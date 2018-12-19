Малахов нашел тайный смысл в словах Шукшиной

Андрей Малахов дал откровенное интервью. Скандально известный телеведущий отреагировал на нападки актрисы Марии Шукшиной , обиженной на то, что ее семейные проблемы вынесли на суд общественности.

Все началось с того, что несколько недель назад уроженка Барнаула юная Фрейя Зильбер пришла на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" и объявила, что родила внука Марии Шукшиной. Девушка хотела получить алименты на ребенка, а именитое семейство, по ее словам, не вступает с ней в диалог. В свою очередь, Шукшина потребовала провести ДНК-тест на родство. Вскоре он был сделан и оказался положительным.

Однако Фрейя не успокоилась и снова пришла на шоу. На сей раз она жаловалась, что сын актрисы Макар платит ей смехотворно маленькие алименты. В результате скандала Мария Шукшина объявила крестовый поход против программы и лично Андрея Малахова. Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".

А еще она сообщила, будто за интервью с ней ток-шоу предлагало 15 миллионов рублей, но она, конечно же, отказалась. Сам Андрей Малахов дал понять, что о такой сумме не могло идти и речи. Более того, шоумен увидел в словах актрисы тайный смысл. "Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью", — цитирует Андрея Малахова сайт "Комсомольская правда".

Шоумен назвал сумму в 15 миллионов "фантастической" и признался, что в этой ситуации его удивляет другое. "Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша. Цена вопроса — 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю", — высказался телеведущий.