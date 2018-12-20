Шнур презентовал новый клип

Лидер группировки "Ленинград" вкладывается всеми силами не только в музыку, но и в клипы, которые на нее снимаются. После невероятного успеха клипа "Экспонат" (на данный момент видео собрало 137 миллионов просмотров, что является колоссальным результатом), Шнур, кажется, сделал ставку на клипы. Каждый новый видеоряд на его треки больше похож на короткометражный фильм. И поклонники обычно остаются довольны. Но в этот раз на музыканта обрушились с критикой. Новый клип на песню золото он презентовал в своем Инстаграме только сегодня, а негативные комментарии уже расползаются по всей Сети.

Зрители недовольны сюжетом, ругают "Ленинград" за "неподходящий к песне голос солистки", да и в целом сочли видео не слишком цепляющим, как и саму композицию. Конечно, нашлись и те, кто поддержал любимого музыканта, однако их комментарии теряются среди негативных.