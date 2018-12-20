Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Шнур презентовал новый клип 

Рамблер 1 час назад
Лидер группировки "Ленинград" вкладывается всеми силами не только в музыку, но и в клипы, которые на нее снимаются. После невероятного успеха клипа "Экспонат" (на данный момент видео собрало 137 миллионов просмотров, что является колоссальным результатом), Шнур, кажется, сделал ставку на клипы. Каждый новый видеоряд на его треки больше похож на короткометражный фильм. И поклонники обычно остаются довольны. Но в этот раз на музыканта обрушились с критикой. Новый клип на песню золото он презентовал в своем Инстаграме только сегодня, а негативные комментарии уже расползаются по всей Сети.
Зрители недовольны сюжетом, ругают "Ленинград" за "неподходящий к песне голос солистки", да и в целом сочли видео не слишком цепляющим, как и саму композицию. Конечно, нашлись и те, кто поддержал любимого музыканта, однако их комментарии теряются среди негативных.
Как отреагирует на это звезда, покажет время, а пока вы можете посмотреть премьеру нового клипа Сергея Шнурова и его группировки, в котором женщина превращается в зверя при виде золота. Режиссёром и сценаристом клипа стал Ладо Кватания, а Илья Найшуллер его спродюсировал.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 русских, которые сотворили Брижит Бардо
Малахов признался, что боится роботов-телеведущих
Какие сериалы смотреть зимой
Почему Амалия Мордвинова уехала в Индию
Итоги-2018: 10 лучших российских фильмов года
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
00:42
Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
02:59
Почему актриса не могла справиться с младенцем
Актеры Фильмы
03:03
Каким будет фильм «Король Лев»
Фильмы
03:35
Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»
Сериалы Актеры
10:11
Кто станет лучшим актером года
Фильмы
01:23
Фильмы, которые были запрещены в СССР
Фильмы
05:10
Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни»
Актеры Фильмы
04:51
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение