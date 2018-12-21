Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет

Как сейчас живут звезды «Аншлага» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Невероятно популярная в 1990-е годы передача, оказывается, выходит и сейчас, правда, гораздо реже, чем раньше — всего 6-7 раз в год на телеканале "Россия". Вспоминаем главных звезд юмористической сцены "лихих девяностых".

Клара Новикова

Клара Новикова, создавшая образ неповторимой тети Сони, в последние годы играет в израильском театре "Гешер".

Владимир Винокур

globallookpress.com
Владимир Винокур не стареет и продолжает выступать в "Аншлаге". Возможно, в этом секрет?

Евгений Петросян

globallookpress.com
Евгений Петросян расстался с "Аншлагом" ради собственных проектов "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала". Сейчас полон сил и энергии, регулярно выступает с концертами. А недавно шокировал общественность тем, что развелся с женой — артисткой Еленой Степаненко.

Елена Степаненко

globallookpress.com
Елена Степаненко ушла из "Аншлага" вслед за теперь уже бывшим мужем Евгением Петросяном. В последнее время похудела и стала еще больше нравится поклонникам.

Ефим Шифрин

globallookpress.com
Ефим Шифрин одним из первых покинул проект. А затем случился конфликт: несмотря на то, что актер перестал участвовать в съемках, в программе регулярно появлялись записи его выступлений, а гонорары при этом не выплачивались. Сейчас руководит "Шифрин-театром", снимается в кино.

Регина Дубовицкая

globallookpress.com
Бессменная ведущая телепередачи отвергает критику и не считает, что ее программа ориентирована на низкообразованные массы. Несмотря на то что в 2016 году даже был организован пикет против "Аншлага".
Комментарии
ТВ , Елена Степаненко , Ефим Шифрин , Клара Новикова , Регина Дубовицкая , Владимир Винокур , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Самые длинные сериалы в истории
Как сегодня выглядят юные звезды советского кино
Как начать знакомство с корейским кино
Сериал от продюсера «Левиафана» поведает о мире порно
Видео
02:07
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Фильмы
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
00:42
Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
03:31
Фильмы, которым публика аплодировала стоя
Фильмы
04:48
Анджелину Джоли не узнали в гриме
Актеры
10:00
Лучшие фильмы Мартина Скорсезе
Фильмы
02:48
Реальная жизнь актеров сериала «Ольга»
Актеры
07:05
Самые классные трейлеры последних месяцев
Фильмы
06:35
Российские актеры, озвучившие зарубежные мультики
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение