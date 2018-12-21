Как сейчас живут звезды «Аншлага»

Невероятно популярная в 1990-е годы передача, оказывается, выходит и сейчас, правда, гораздо реже, чем раньше — всего 6-7 раз в год на телеканале "Россия". Вспоминаем главных звезд юмористической сцены "лихих девяностых".

Клара Новикова

Клара Новикова, создавшая образ неповторимой тети Сони, в последние годы играет в израильском театре "Гешер".

Владимир Винокур

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Владимир Винокур не стареет и продолжает выступать в "Аншлаге". Возможно, в этом секрет?

Евгений Петросян

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Евгений Петросян расстался с "Аншлагом" ради собственных проектов "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала". Сейчас полон сил и энергии, регулярно выступает с концертами. А недавно шокировал общественность тем, что развелся с женой — артисткой Еленой Степаненко

Елена Степаненко

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Елена Степаненко ушла из "Аншлага" вслед за теперь уже бывшим мужем Евгением Петросяном. В последнее время похудела и стала еще больше нравится поклонникам.

Ефим Шифрин

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Ефим Шифрин одним из первых покинул проект. А затем случился конфликт: несмотря на то, что актер перестал участвовать в съемках, в программе регулярно появлялись записи его выступлений, а гонорары при этом не выплачивались. Сейчас руководит "Шифрин-театром", снимается в кино.

Регина Дубовицкая

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Бессменная ведущая телепередачи отвергает критику и не считает, что ее программа ориентирована на низкообразованные массы. Несмотря на то что в 2016 году даже был организован пикет против "Аншлага".