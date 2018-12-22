Культовые хиты Аллы Пугачевой

Фото: Кадр из клипа "Будь или не будь"

Ее песни мгновенно становились хитами, а самые важные из них — в нашем материале.

"Арлекино"

Эта песня впервые прозвучала в 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии и принесла начинающей певице Алле Пугачевой всенародную славу, а также Гран-при фестиваля. Пластинка с записью этой песни разошлась многомиллионным тиражом.

"Волшебник-недоучка"

"Маэстро"

Многолетнее сотрудничество с Раймондом Паулсом началось для Аллы Пугачевой именно с этой песни, которая в 1981 году была признана "Песней года".

"Айсберг"

Мелодию на стихи Лидии Козловой сочинил Игорь Николаев , клавишник группы "Рецитал". Алла Пугачева сделала ее хитом.

"Миллион алых роз"

Стихи на музыку Раймонда Паулса написал Андрей Вознесенкий, он рассказал о любви грузинского художника Нико Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр. Алла Пугачева без энтузиазма отнеслась к этой песне и ошиблась. Песня любима до сих пор.