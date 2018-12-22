Культовые хиты Аллы Пугачевой 

Ее песни мгновенно становились хитами, а самые важные из них — в нашем материале.
"Арлекино"
Эта песня впервые прозвучала в 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии и принесла начинающей певице Алле Пугачевой всенародную славу, а также Гран-при фестиваля. Пластинка с записью этой песни разошлась многомиллионным тиражом.
"Волшебник-недоучка"
Эту песню написали в 1978 году Александр Зацепин и Леонид Дербенев для фильма-сказки «Отважный Ширак», а исполнила ее Алла Пугачева.
"Маэстро"
Многолетнее сотрудничество с Раймондом Паулсом началось для Аллы Пугачевой именно с этой песни, которая в 1981 году была признана "Песней года".
"Айсберг"
Мелодию на стихи Лидии Козловой сочинил Игорь Николаев, клавишник группы "Рецитал". Алла Пугачева сделала ее хитом.
"Миллион алых роз"
Стихи на музыку Раймонда Паулса написал Андрей Вознесенкий, он рассказал о любви грузинского художника Нико Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр. Алла Пугачева без энтузиазма отнеслась к этой песне и ошиблась. Песня любима до сих пор.