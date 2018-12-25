Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет

Панин рассказал, сколько зарабатывают на телешоу 

Аргументы Недели + ещё 1 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Известный актер Алексей Панин на днях решил раскрыть одну из главных тайн телевидения. Артист рассказал, какие суммы зарабатывают российские звезды, которые часто посещают популярные телешоу.
По словам Панина, сам он в ходе последнего появления в ток-шоу заработал 400 тысяч рублей. Телеведущая Дана Борисова получает за выпуск те же 400 тысяч, а вот Никита Джигурда и Марина Анисина — 500, передает teleprogramma.pro. Алексей отметил, что организаторы передач платят не только звездам.
В частности, водитель балерины Анастасии Волочковой зарабатывает по 50-70 тысяч рублей. Кроме того, иногда в студии сидят звездные гости, например, Ирина Мирошниченко или Елена Проклова, заработок которых несколько скромнее — за пару фраз в ходе обсуждения им платят от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает "Комсомольская правда".
Аргументы Недели: последние новости
В Россию впервые приехала "Рабыня Изаура" Шведский режиссёр осталась в восторге от России Открылся XV Санкт-Петербургский международный фестиваль дебютных фильмов «Начало»
ТВ , Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Алексей Панин , Дана Борисова , Марина Анисина , Елена Проклова , Ирина Мирошниченко , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бамблби» — лучшая затея из «Трансформеров»
Чем завершится «Игра престолов»
Незаслуженно забытые праздничные фильмы
Звезда реалити-шоу пожаловалась на ужасные условия
Александр Петров: «Мы не вылезали из танка»1
Видео
02:00
Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке
Актеры Шоу-бизнес
08:58
Как сейчас выглядят актеры «Титаника»
Актеры
02:07
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Фильмы
02:38
Единственная комедия в жизни Василия Ланового
Актеры Фильмы
05:10
Эпизоды в кино, которые часто ставят на паузу
Фильмы Актеры
11:27
Чем завершится «Игра престолов»
Сериалы
02:59
Никто не пришел проститься: судьба Георгия Вицина
Актеры
12:21
Лучшие моменты из мультфильмов Disney
Фильмы
00:52
«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
Актеры
04:31
Как сложилась жизнь Столярова, сыгравшего Садко
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение