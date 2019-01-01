Как экс-участники «Дома-2» живут сейчас

История телепроекта "Дом-2" началась в далеком 2004 году. И хотя изначальной целью шоу заявлялся поиск любви ("Построй свою любовь!"), большинство участников находили популярность. Для кого-то она оказалась мимолетной, а кто-то и сейчас ведет активную светскую жизнь.

За годы не всегда спокойного существования проект стал стартовой площадкой для тех, кто не хотел выживать на островах подобно участникам "Последнего героя" или не прошел кастинг "Фабрики звезд", но заявить о себе все-таки хотел.

Ольга Бузова, И шоу дало такую возможность, подарив каждому из них свои пять минут славы. Одни участники сумели воспользоваться этим, и шагнув "за периметр", продолжили карьеру на телевидении или в шоу-бизнесе ( Виктория Боня Алена Водонаева ), другие вернулись к своей обычной жизни, третьи стыдятся своего участия в шоу. К сожалению, судьба некоторых героев "Дома-2" сложилась трагически.

Виктория "Тори" Карасева

Вспыльчивая брюнетка приехала к Андрею Чуеву, но запомнилась бурным романом с рэпером Расселом.

@torikaraseva

За периметр ушла с Вячеславом Дворецковым. В 2009 году попала в больницу, повредив пищевод из-за некачественной пиццы. Перенесла 3 операции. После поправки занимается дизайном интерьеров, музыкой, рекламой.

Ольга "Солнце"

Прямолинейная и независимая, участница запомнилась романами с Сашей Нелидовым и Маем Абрикосовым. Выиграла в шоу машину и квартиру, а также титул королевы проекта. Ольга много путешествует, выступает в ночных клубах как диджей, занимается музыкой и бизнесом, но подробности не разглашает. Не замужем.

Май Абрикосов (Роман Тертишный)

Романтичный оригинал запомнился романами с Ольгой "Солнце" и Аленой Водонаевой. Одно время передачу на канале ТВ-3 и снялся в сериале "Победный ветер, ясный день". Затем надолго исчез. Сейчас живет в деревне Коротяк, открыл для себя религию, занимается фрилансом и резко критикует "Дом-2".

Анастасия Дашко

Эмоциональная блондинка запомнилась романом с Сэмом Селезневым, вместе с которым покинула проект. За периметром пара быстро распалась.

@alena.shevyakova

Занялась бизнесом, в итоге получила 3 года за мошенничество. Благодаря апелляции срок был сокращен до 2 лет. После освобождения вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу Константина Кулешова, воспитывает сына Клима.

Сэм Селезнев

Сейчас живет в родном Краснодаре, владеет салоном красоты. Одно время подрабатывал ведущим спортивных новостей на местном телеканале. Сейчас выступает в клубах как диджей и сотрудничает как ведущий с театром «Каскадеры».

Роман Третьяков

Обаятельный парень строил любовь с Ольгой Бузовой, но покинул проект раньше нее, встретив за периметром другую женщину.

@tretyakov_r

Сейчас Роман снова в разводе, есть сын. Ведет свадьбы и корпоративы, участвовал в шоу ТНТ "Открытый микрофон" в качестве stand-up-комика.

Рима Пенджиева

Несмотря на то, что не смогла построить стабильных отношений ни с кем на проекте, запомнилась зрителям своим боевым характером. Сейчас работает plus-size моделью и ведет личный канал на Youtube, где рассказывает о своих путешествиях.

Наталья Варвина

Миниатюрная блондинка пыталась построить отношения с Меньщиковым, Андреем Тишко и Андреем Черкасовым , но счастье нашла с генеральным продюсером проекта Алексеем Михайловским, который ради нее развелся с женой.

@varvina

Девушка долгое время была концертным директором шоу. Занимается путешествиями, танцами и воспитанием лабрадора.

Нелли Ермолаева

Была известна своими романами с Владом Кадони и Никитой Кузнецовым , за которого и вышла замуж. Однако за периметром молодожены расстались. Новым мужем Ермолаевой стал владелец московской сети ресторанов Кирилл Андреев . Нелли работала телеведущей, выпускала собственную линию одежды, а сейчас ведет блог о путешествиях.

Рустам Солнцев

Главный скандалист, провокатор и интриган шоу. После проекта открыл салон красоты, ведет развлекательные мероприятия и регулярно участвует в различных телепроектах.

@solncevrustam

Сделал несколько пластических операций. Разведен, но ищет суррогатную мать для своих детей. Также ведет свой ютуб-канал. Недавно потерял брата.

Влад Кадони

Главный маг шоу. Участвовал в "Битве экстрасенсов", где занял 3 место. Самый яркий роман на проекте был с Инной Воловичевой. Покинул шоу, чтобы вернуться в него уже ведущим. Ходили слухи о близких отношениях с Валерией Гай Германикой. Сейчас живет с Анной Девицкой. Осенью 2016 года открыл бутик элитной парфюмерии, а в начале 2017-го — салон красоты.

Степан Меньщиков

Один из первых участников проекта. Запомнился романами с главными красавицами "Дома-2", Водонаевой и Боней. Сейчас счастливо женат, у него двое детей. С 2011 по 2012 год в роли кролика Степаши вместе с Солнцевым вел сатирическую телепередачу «Ху из Ху». Сейчас выступает на корпоративах и работает в агентстве «Мы счастливы».

Глеб "Клубничка" Жемчугов

Еще один скандалист проекта.

@gleb_zhemchugov