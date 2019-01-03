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Интересные факты об Иване Урганте 

Рамблер 17 минут назад
Фото: @urgantcom
Ведущего Ивана Урганта знает вся страна. Его передача выходит на Первом канале уже несколько лет и не теряет своей популярности. В нашем материале — малоизвестные факты об известном ведущем.
Когда-то Ургант работал официантом, барменом, а затем ведущим в стиптиз-клубе под псевдонимом Жан-Мишель.
От рождения Иван Ургант был левшой, но его переучили, и теперь он правша.
Александра Домогарова возмутила шутка Урганта в его адрес, актер назвал ее пошлой. В 2015 году Ургант показал в эфире книгу "50 оттенков серого", он сообщил, что это подарок Домогарова и добавил, что книга популярна у мазохистов.
Ивану Урганту не нравится, когда его называют шоуменом, потому что Бэтмен и другие -мены гораздо круче. И звание артиста тоже считает не очень уместным. Себя Ургант позиционирует только как ведущего.
Ургант очень любит мультики, потому что они искренние и рассказывают о самом главном в жизни — любви, дружбе, верности.
Ведущий умеет играть на гитаре, электрогитаре, балалайке, клавишных, ударных, домре, ксилофоне. Он всегда любил музыку, а сейчас может себе позволить купить любой интересный инструмент.
Ургант приходил на слепое прослушивание в шоу голос, но никто из наставников к нему не повернулся. Зрители также не видели знаменитого участника.
Комментарии
ТВ , Александр Домогаров , Иван Ургант
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