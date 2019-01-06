Что стало с участниками шоу «За стеклом»

В 2001 году на нашем телевидение появилось первое реалити-шоу в новейшей истории страны — "За стеклом".

Правила проекта были до странности простые: юноши и девушки жили в замкнутом пространстве, без связи с внешним миром, а вся страна ежедневно наблюдала за их переживаниями и конфликтами в прямом эфире. Зрители же и определяли, кто из участников уйдет, и победителей шоу — согласно условиям проекта, это должны были быть парень и девушка. Разумеется, сначала участники стеснялись камер в самых неожиданных местах, но очень скоро привыкли и стали вести себя естественно.

По нынешним временам, шоу было вполне невинным, хотя без секса в прямом эфире не обошлось. Но "За стеклом" было еще до "Дома-2", "Голода", "Большого брата", поэтому взорвало общественность.

Одни рассуждали о тотальном падении нравов и развращении молодежи, другие с интересом наблюдали за чужой жизнью в общем-то обычных людей. На самом деле, "За стеклом" просто стало первой ласточкой эры реальных шоу на телевидении, задало стандарты конфликтных ситуаций и типажи героев, которые потом в той или иной степени использовались всеми проектами такого рода.

Разумеется, "застекольщики", как их прозвали в народе, по выходу из добровольного заключения, на короткое время стали популярнее некоторых звезд шоу-бизнеса. Но у такой известности очень короткий срок, новые реалити-герои скоро заменили прежних любимцев публики.

Жанна Агагишева

Победительница шоу. Дочь состоятельных родителей, до проекта была частой гостьей светских вечеринок. На пару с Денисом Федяниным выиграли по 15 тысяч долларов и путевки в Финляндию. Жанна работала на телевидении, а затем открыла сеть частных детских садов. По первому мужу — Рыжова, по второму — Казанская. У нее трое детей.

Денис Федянин

Победитель шоу. Вместе с другой участницей, Ольгой Орловой , написал книгу о жизни "За стеклом". Впрочем, сейчас Денис скрывает свою жизнь от публики, он не женат, и работает в сфере международных отношений.

Маргарита Семенякина (сейчас Волкова)

"Плохая девочка" проекта. Вышла замуж за Макса, другого "застекольщика". Снималась в откровенных фотосессиях, стала "Вице-мисс Playboy" и "Мисс Playmate". Родила сына Марата, но брак распался через 5 лет. Сейчас Марго стала религиозной, открыла детскую студию народных танцев. Замужем, родила дочь Варвару.

Максим Касымов

После проекта написал сценарий фильма, основанного на "застекольном" опыте. Много гастролировал со своей группой The Amatol (в 2007 они выступили на разогреве у The Prodigy), но покорить музыкальный Олимп не смог. Сейчас владеет студией дизайна Max Kasymov Interior/Design, являясь признанным мастером в этой сфере.

Ольга Орлова

В отличие от Марго, Жанны и Макса, до сих вспоминает о шоу с симпатией. Сейчас живет в родном Ростове-на-Дону и занимается преподаванием йоги.

Александр Колтовой