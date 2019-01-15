Что стало с участниками шоу «Последний герой»

Как живут участники шоу «Последний герой»

"Последний герой" (российский аналог американского шоу "Выживший") можно назвать самым успешным реалити-шоу на нашем телевидении. Первый сезон, ведущим которого стал Сергей Бодров , надолго запомнился телезрителям, несмотря на то, что в эфире шоу продержалось целых 6 сезонов.

В отличие от пассивной и удобной жизни участников "За стеклом", героям этого шоу приходилось выживать на тропических островах в минимально комфортных условиях. Голодная смерть им, конечно, не грозила, но основной рацион они должны были добывать, вспоминая навыки рыбалки, охоты, собирательства и строительства хижин из бамбука и брезента. Однако бытовые неудобства были меньшим из зол.

Теперь участникам, разбившимся на два племени, приходилось самим выбирать, кто из них покинет остров — и так каждые три дня.

На кону — приз в 3 миллиона рублей. В таких условиях альянсы, интриги и конфликты между участниками были неизбежны. Кроме того, были испытания, в результате которых покинуть остров можно было досрочно.

В субботнем эфире зрители видели самые интересные моменты жизни островитян, поэтому многое осталось за кадром. Некоторые участники впоследствии написали книги о своем опыте.

Сергей Одинцов

Победитель первого сезона, обаятельный таможенник из Курска. На выигранные деньги купил квартиру, машину и открыл свое кафе. Участвовал в пятом сезоне шоу, но до финала не дошел. Был избран депутатом городского собрания. Двое детей. Курирует ремонт жилых домов, крыш и подъездов города.

Иван Любименко

Тогда студент из Волгограда, и основной соперник Одинцова в шоу. Установил рекорд, выиграв 7 конкурсов подряд на получение личного тотема. Сделал карьеру в банковской сфере. Сейчас живет в Москве, работает директором департамента продаж Абсолют-банка

Инна Гомес

Самая красивая участница шоу. Будучи фотомоделью, после проекта переключилась на кино. Последний на сегодня фильм Инны "Правда Саманты Смит" вышел в 2016 году. Она выпустила 2 диска с детскими колыбельными, участвовала в записи детских аудиокниг, занимается благотворительностью и придерживается вегетарианства. Замужем, две дочери.

Сергей Сакин

Писатель, автор книги "Больше Бена" (вместе с Павлом Тетерским), экранизированной в 2009 году. От первого брака с Аней Модестовой (участница шоу) есть сын, от второго — дочь. Лечился от наркотической зависимости, снял артхаус «Лешина молитва», жил в скиту. Занимался PR группы "25/17". В декабре 2017 года СМИ сообщили о его исчезновении.

Наталья Тэн (Локтионова)

Безработная из Самары. После проекта была ведущей рубрики "Ранний чартер" на канале "Доброе утро". Затем получила диплом режиссера научно-популярного кино. Окончила актерские курсы, и вошла в труппу театра-студии "Свое время".

Сергей Терещенко

Охранник и бухгалтер, сбросил на острове 25 килограммов. После проекта написал книгу "Жизнь после смерти", где описал свои впечатления об острове. С некоторыми участниками и членами съемочной группы дружит до сих пор. Сейчас основное занятие Сергея — съемки, самая известная роль — в сериале "ЧОП" на ТНТ.

Снежана Князева (Крупчанская)

Редактор из Казани, сейчас живет в Москве, преподает вокал в эстрадно-джазовом колледже "Консорт". Замужем.

Вероника Норкина

Парикмахер из Старого Оскола. Победительница второго сезона. После проекта переехала в Мытищи, где открыла свой салон красоты. Замужем за Игорем Безугловым, также участником проекта. Вместе супруги занялись ресторанным бизнесом.

Ксения Волкова

Микробиолог из Минска. На шоу выиграла внедорожник. Дошла почти до финала. После проекта стала ведущей программы "Белорусы в Африке". Вместе с мужем занимается бизнесом и экстремальными путешествиями по всему миру.

Елена Барткова