Анастасия Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка. Перезагрузка»

Ведущие телешоу "Орел и Решка. Перезагрузка" объявили о завершении съемок спецпроекта.

Анастасия Ивлеева в своем профиле Инстаграм опубликовала прощальное видео, в котором поблагодарила всех за два года участия в этой передаче.

Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО! СПАСИБО! Я вас очень, очень люблю!❤️ Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!😭. Пту, ты все знаешь! ❤️ И да, не забывайте, где заканчивается одна история, начинается другая,

— написала телеведущая (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)

Пользователи с сожалением восприняли печальную новость:

Жалко, эмоции Насти были самими настоящими,

— написал в комментариях один из пользователей.

Спасибо вам огромное ❤️ это были мощнейшие 2 года. Обожаю,

— прокомментировал новую публикацию телезритель.

Новые выпуски телешоу "Орел и Решка. Перезагрузка" выходили на экраны на протяжении двух лет. Завершающей серией стал эпизод, снятый на Сейшелах.