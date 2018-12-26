Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»

Ведущие телешоу "Орел и Решка. Перезагрузка" объявили о завершении съемок спецпроекта.
Анастасия Ивлеева в своем профиле Инстаграм опубликовала прощальное видео, в котором поблагодарила всех за два года участия в этой передаче.
Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО! СПАСИБО! Я вас очень, очень люблю!❤️ Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!😭. Пту, ты все знаешь! ❤️ И да, не забывайте, где заканчивается одна история, начинается другая,
— написала телеведущая (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)
Пользователи с сожалением восприняли печальную новость:
Жалко, эмоции Насти были самими настоящими,
— написал в комментариях один из пользователей.
Спасибо вам огромное ❤️ это были мощнейшие 2 года. Обожаю,
— прокомментировал новую публикацию телезритель.
Новые выпуски телешоу "Орел и Решка. Перезагрузка" выходили на экраны на протяжении двух лет. Завершающей серией стал эпизод, снятый на Сейшелах.