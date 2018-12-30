Камбербэтч учит, как реагировать на плохие подарки

Наверняка каждый хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда на один из праздников получал совершенно бесполезный или банальный подарок.

Однако обижать человека, который преподнес вам очередную безделицу, не хочется. Британский актер Бенедикт Камбербэтч уверен, что необходимо обязательно поблагодарить дарящего и выдать правильную реакцию, которая будет ему приятна. В конце концов, человек же потратил свое время и деньги на поиск и покупку подарка. И даже если приятель вспомнил о подарке для вас в самый последний момент, это тоже показатель того, что вы что-то значите в его жизни, считает исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале.

Но не всем и не всегда удается правильно отреагировать на разочаровавший их подарок. Камбербэтч решил показать, как нужно принимать такие презенты. В преддверии новогодних праздников актер записал забавный ролик, в котором поочередно раскрывает свертки, обнаруживая в них то носки, то свечу, то заварочный чайник.