«Оскар» все-таки нашел ведущего?

Вокруг всемирно известной премии "Оскар" не утихают разговоры: кто же будет ведущим на следующей церемонии и будет ли им кто-то вообще.

Кевин Харт , который должен был занять это место, последний раз в конце прошлого года принял решение отказаться от предложения киноакадемии, в связи с чем "Оскар" вообще подумывали оставить без ведущего. Ведь те, кто на эту роль "напрашивался" (такие известные шоумены, как Джимми Киммел, Дэвид Леттерман), могли доставить некоторые трудности из-за остроты своих языков — на премии хотели бы обойти "небезопасные" темы, дабы не нарваться на скандал с какой-либо стороны.

Однако теперь Харт высказал желание вернуться на "Оскар", чем очень порадовал организаторов, те заявили, что с удовольствием примут его обратно и готовы оставить для него почетное место на сцене, как и планировалось ранее.