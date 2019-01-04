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«Оскар» все-таки нашел ведущего? 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Вокруг всемирно известной премии "Оскар" не утихают разговоры: кто же будет ведущим на следующей церемонии и будет ли им кто-то вообще.
Кевин Харт, который должен был занять это место, последний раз в конце прошлого года принял решение отказаться от предложения киноакадемии, в связи с чем "Оскар" вообще подумывали оставить без ведущего. Ведь те, кто на эту роль "напрашивался" (такие известные шоумены, как Джимми Киммел, Дэвид Леттерман), могли доставить некоторые трудности из-за остроты своих языков — на премии хотели бы обойти "небезопасные" темы, дабы не нарваться на скандал с какой-либо стороны.
Однако теперь Харт высказал желание вернуться на "Оскар", чем очень порадовал организаторов, те заявили, что с удовольствием примут его обратно и готовы оставить для него почетное место на сцене, как и планировалось ранее.
ТВ , Кевин Харт
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