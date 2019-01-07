18-летняя любовница известного певца устроила стриптиз на «Доме-2»

Яна Шевцова стала известна широкой публике после того, как раскрыла тайну интимной жизни с рэп-исполнителем Гуфом . Девушка не намерена сбавлять обороты, теперь ее пригласили на телепроект "Дом-2".

Появление Шевцовой на телестройке было громким. Не успев познакомиться с участниками шоу, она исполнила на Лобном месте откровенный танец.

@yana_insla

"Да, я скоро стану участницей проекта. Я не смотрю "Дом-2", но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей", — говорила Шевцова еще в прошлом году. Теперь девушка пришла на скандально известный проект.

Стоит отметить, что многим парням понравилось развязное поведение блондинки. Как к этому отнесется Захар Саленко, остается неизвестным.