Почему звезды Comedy Woman ушли из шоу

Несколько лет назад фанаты популярного юмористического шоу Comedy Woman, смотря очередные выпуски программы, столкнулись с малоприятными изменениями: в съемках программы перестали одна за другой появляться любимые артистки, стоявшие у истоков шоу и хорошо знакомые еще по игре в КВН. Недавно Наталья Еприкян, автор и продюсер передачи, рассказала, почему им пришлось расстаться с некоторыми участницами шоу в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Наталья Андреевна призналась — самый тяжелый момент ей пришлось пережить в 2015 году из-за ухода звезды питерского КВНа Полины Сибагатуллиной. Как выяснилось, артистка перестала справляться с нагрузками и сложным графиком съемок. Еприкян отмечает, что это произошло, когда снималось сразу несколько выпусков одновременно.

«Наступает момент, когда человек просто кончается в юморе. Это характерно и для нашей программы, и для Comedy Club. Я ее ни в коем случае не осуждаю. Работать в таком ритме, правда, тяжело», — рассказывает продюсер.

В один «прекрасный» недосчитались фанаты и еще одной актрисы, обладающей, пожалуй, самой яркой внешностью, Елены Борщевой , которая, по мнению Натальи, стала заложницей собственного образа. Однако, невозможно вечно говорить исключительно о внешности Лены. В результате так и получилось — темы для шуток быстро иссякли. Но все же формальным поводом для расставания стал другой момент. Елена Борщова принесла свой вариант контракта с ней, но он не всех устроил. И речь, как отмечает продюсер шоу, в документе касалась не только денег.

А вот уход из Comedy Woman Наталии Медведевой оказался самым громким. Сама артистка говорила, что в шоу у нее не было возможностей для самореализации, да и другие участницы шоу относились к ней неуважительно.

По словам Еприкян, ей пришлось вложить немало сил в образ Медведевой, однако работать с ней было нелегко, и расстались они не просто так. Причины Наталья Андреевна озвучивать не стала, отметив, что Медведева изменилась настолько, что ей нужно было двигаться дальше.