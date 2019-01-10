Первый канал вырезал выступление Ольги Бузовой из эфира

Не так давно ведущая и певица Ольга Бузова выступила в совместном гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом ». Праздничное шоу состоялось 26 декабря, так что многочисленные зрители уже знали, кто и что будет исполнять в телевизионной версии концерта.

Каково же было удивление и разочарование фанатов Бузовой, когда в записи программы Первого канала они так и не увидели своего кумира. Как выяснилось, авторы просто вырезали номер Ольги при монтаже. Объяснили представители канала свою версию ограниченным хронометражом передачи. Именно по этой причине некоторые номера артистов и не вошли в финальную версию шоу.