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Первый канал вырезал выступление Ольги Бузовой из эфира 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
Не так давно ведущая и певица Ольга Бузова выступила в совместном гала-концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Праздничное шоу состоялось 26 декабря, так что многочисленные зрители уже знали, кто и что будет исполнять в телевизионной версии концерта.
Каково же было удивление и разочарование фанатов Бузовой, когда в записи программы Первого канала они так и не увидели своего кумира. Как выяснилось, авторы просто вырезали номер Ольги при монтаже. Объяснили представители канала свою версию ограниченным хронометражом передачи. Именно по этой причине некоторые номера артистов и не вошли в финальную версию шоу.
Примечательно, что в прошлом году с Бузовой приключилась такая же неприятность. На самом концерте она спела песню «Мало половин», но на телеэкранах звезда так и появилась, пишут dni.ru.
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