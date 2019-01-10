Что стало с героями рекламы девяностых

Когда-то на нашем телевидении не было рекламы, но в девяностые годы передачи начали прерывать ради рекламных пауз. В то время ролики снимали кинорежиссёры, а участие в них принимали не только начинающие актёры, но и звезды кино.

Один из самых узнаваемых артистов, снявшихся в рекламе, — Владимир Пермяков , создавший образ Лёни Голубкова в роликах финансовой пирамиды «МММ». Позже Пермяков мелькал в отечественных сериалах, но именно Лёня стал его «визитной карточкой», но он же сломал карьеру актёра: режиссёры попросту не видят ролей, которые мог бы сыграть Владимир, не вызывая ассоциаций с Лёней Голубковым. Сейчас Пермяков время от времени снимается в кино и пишет пьесы.

Ролик рассказывает, как сложилась жизнь других актёров, прославившихся в девяностые годы благодаря рекламе.