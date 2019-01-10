Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет

Что стало с героями рекламы девяностых 

Рамблер 30 минут назад
Когда-то на нашем телевидении не было рекламы, но в девяностые годы передачи начали прерывать ради рекламных пауз. В то время ролики снимали кинорежиссёры, а участие в них принимали не только начинающие актёры, но и звезды кино.
Один из самых узнаваемых артистов, снявшихся в рекламе, — Владимир Пермяков, создавший образ Лёни Голубкова в роликах финансовой пирамиды «МММ». Позже Пермяков мелькал в отечественных сериалах, но именно Лёня стал его «визитной карточкой», но он же сломал карьеру актёра: режиссёры попросту не видят ролей, которые мог бы сыграть Владимир, не вызывая ассоциаций с Лёней Голубковым. Сейчас Пермяков время от времени снимается в кино и пишет пьесы.
Ролик рассказывает, как сложилась жизнь других актёров, прославившихся в девяностые годы благодаря рекламе.
ТВ , Актеры , Видео , Владимир Пермяков , Леня Голубков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал вырезал выступление Бузовой из эфира8
Маленькие тайны «Большой перемены»
Как выживали советские кинолегенды в девяностые7
5 самых ожидаемых сериалов 2019 года
Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций
Видео
06:01
Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру
Актеры
01:00
Что случилось с участницей «Битвы экстрасенсов»
ТВ
10:16
Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса
Актеры
05:43
Главная любовь Инны Ульяновой
Актеры
05:26
Что стало с героями рекламы девяностых
ТВ Актеры
03:00
Как Вячеслав Тихонов запел в кино
Актеры
05:12
Как выживали советские кинолегенды в девяностые
Актеры
11:32
Романтические кинопары, которые враждовали в жизни
Актеры Фильмы
08:47
Фильмы для сохранения новогоднего настроения
Фильмы
05:10
Почему Наталья Вавилова ушла из кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение