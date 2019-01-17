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Мария Шукшина обвинила телешоу в аморальности 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Актриса и телеведущая Мария Шукшина в своем Instagram раскритиковала российские телевизионные передачи, обвинив их в моральном разложении общества и предложив законодательно запретить "темы, порочащие честь и достоинство" граждан.
"Можно сколько угодно воспитывать в семье, прививать нравственные принципы, говорить о морали, но… наши дети выходят за порог дома, и попадают куда?! В социум! Мало на улицу, они с головой окунаются в соцсети! Телевизор никто не смотрит, да, но весь "телевизор" уже давно в интернете. И от него никуда не деться. Просто переключить на другой канал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества, внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат… Это уже не просто ток-шоу, это модель поведения для слабых, неокрепших душ",
— написала актриса.
По ее мнению, "духовный стержень" присутствует у небольшого числа людей, поэтому для "слабых духовно" необходимо ввести "законодательный стержень", который убережет их от безнравственности.
"Я предлагаю государству тоже включиться. Общество, социум тоже несет ответственность. Раз мало, кто может устоять, отказаться от денег, значит надо законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны, и не важно известные это люди или нет. Как с казино и игровыми автоматами, сколько людей жизнь себе сломали, семьи разрушены, самоубийство, — людям свойственна и алчность, и зависимость от порока, здоровых духом мало, — а законодательно запретили, сколько людей вздохнуло. Если мы это уберем из эфира, то очень надеюсь, получим более здоровое общество",
— отметила Шукшина.
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Комментарии1
ТВ , Наука и техника , Технологии , Шоу-бизнес , Мария Шукшина
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