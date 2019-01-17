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Инсайдеры назвали имена наставников «Голос. Дети» 

Passion.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея — самые вероятные претенденты на членство в жюри шоу «Голос. Дети».
На днях стартуют съемки нового сезона проекта «Голос. Дети». Согласно информации СМИ, самые вероятные претенденты на членство в жюри — Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея.
«Появление Светланы Лободы в шоу будет удивлением для многих», — пишет канал SUPER, ссылаясь на информацию инсайдеров.
У Светланы, как и у остальных вероятных наставников, уже есть опыт участия в подобном проекте — в 2013 году она снималась в украинской версии «Голос. Дети».
Помимо этого, Светлана Лобода и сама является мамой, что вполне может помочь ей найти общий язык с юными участниками шоу.
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