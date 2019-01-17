Инсайдеры назвали имена наставников «Голос. Дети»

Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея — самые вероятные претенденты на членство в жюри шоу «Голос. Дети».

На днях стартуют съемки нового сезона проекта «Голос. Дети». Согласно информации СМИ, самые вероятные претенденты на членство в жюри — Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея.

«Появление Светланы Лободы в шоу будет удивлением для многих», — пишет канал SUPER, ссылаясь на информацию инсайдеров.

У Светланы, как и у остальных вероятных наставников, уже есть опыт участия в подобном проекте — в 2013 году она снималась в украинской версии «Голос. Дети».

Помимо этого, Светлана Лобода и сама является мамой, что вполне может помочь ей найти общий язык с юными участниками шоу.