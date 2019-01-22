Визуальные эффекты, которые считали реальностью

Визуальные эффекты, которые многие принимают за реальность

Просматривая сегодняшние журналы и каталоги, вы наверняка обращаете внимание на красочные и реалистичные изображения, которые, кажется, вот-вот оживут. Но немногие знают, что эти картинки созданы с помощью трёхмерной компьютерной графики. Полиграфисты полагают, что такие изображения более практичны, чем обычные фотографии, ведь на фото объекты могут иметь мелкие дефекты, да и сами фотографии не всегда обладают совершенным качеством. Похожие приёмы применяют и в кино, когда требуется показать экзотический пейзаж или животных. Звери и природа непредсказуемы, поэтому предугадать, какая будет погода или как поведёт себя животное на съёмочной площадке, невозможно, поэтому киношники и прибегают к графике.

Смотрите видео и узнайте о других визуальных эффектах, которые вы принимали за реальность.