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Телеведущие «лихих девяностых»: тогда и сейчас 

Рамблер 21 час назад
Как изменились и чем сейчас занимаются любимые телеведущие 1990-х годов.

Иван Демидов

Иван Демидов начинал карьеру на телевидении с позиции осветителя, но быстро дорос до администратора, а затем стал режиссером программы "Взгляд". В 1991 году он запустил собственную передачу "МузОбоз". Визитной карточкой телеведущего на долгие годы стали темные очки. Иван Демидов успел поработать на телеканале "ТВ-6", поучаствовать в создании телеканала "Спас", а сейчас занимается политической деятельностью и является заместителем министра культуры РФ.

Ксения Стриж

РИА Новости, globallookpress.com
Ксения Стриж мечтала стать актрисой и поступила в Щуку, но к третьему курсу поняла, что успеха в этой профессии ей не добиться и начала искать другие пути. Ее пригласили на радио, где она начала вести собственную передачу "У Ксюши", а затем перебралась и на телевидение. Многие помнят программы "50/50", "Ночное рандеву" и "У Ксюши". Сейчас ее можно увидеть в передаче "Рожденный в СССР" на телеканале "Ностальгия", где она выступает в качестве одной из ведущих.

Валдис Пельш

РИА Новости, globallookpress.com
Валдиса Пельша любят и помнят по передаче "Угадай мелодию", затем шоумен вел программы "Русская рулетка" и "Розыгрыш". Сейчас ведущий входит в жюри Высшей лиги КВН и регулярно появляется на экране. "Угадай мелодию" выходит в эфир очень редко, но старые выпуски доступны в интернете.

Ангелина Вовк

globallookpress.com, РИА Новости
Любимая тетя Лина из передачи "Споконой ночи, малыши!", ведущая популярной передачи "Песня года" и "Голубых огоньков" продолжает активно работать. В 2012 году была избрана в совет депутатов муниципальном округе "Арбат" сроком на пять лет. Сейчас Ангелина Вовк преподает в Московском государственном институте культуры, является президентом фестиваля "Песенка года" и продолжает вести концерты.

Александр Масляков

РИА Новости, globallookpress.com
Время, кажется, не имеет никакой власти над бессменным ведущим КВН, сейчас это не просто всенародно любимая передача, а целая империя, у руля которой стоит Александр Масляков.
Комментарии7
ТВ , Видео , Ксения Стриж , Иван Демидов , Валдис Пельш , Александр Масляков , Ангелина Вовк , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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