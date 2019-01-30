Почему целитель не смог уйти из «Битвы экстрасенсов»

Звезда «Битвы экстрасенсов» оставался на шоу из-за штрафа

Целитель Владимир Муранов поделился воспоминаниями о своем участии в «Битве экстрасенсов» в 2009 году. Как признался победитель проекта, на телевидении ему совсем не понравилось. Он готов был покинуть шоу, но его останавливал крупный штраф.

Поначалу мужчина отказался попробовать свои неординарные силы в эзотерическом телепроекте, поскольку работа целителя казалась ему далекой от экстрасенсорики. Но персонал «Битвы экстрасенсов» уговорил его начать съемки. «Оказавшись на месте, я понял, куда попал, и мне так хотелось оттуда быстрей убежать», — вспоминает Муранов.

Уйти Владимиру хотелось неоднократно. На проекте он чувствовал себя чужим, да и «доброжелательные» коллеги могли обронить, например, перед очередным испытанием, что у него вот-вот обнаружат рак. Но в случае, если участник «Битвы» выбывал досрочно, ему грозила неустойка в размере полумиллиона рублей. Этих денег у целителя не было, поэтому он продолжал соревнование и в итоге сумел победить.