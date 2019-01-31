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Как устроены ток-шоу на телевидении 

Рамблер 20 часов назад
Фото: depositphotos.com
Многим из нас было любопытно, что происходит за кадром обычного ток-шоу. Вечерние передачи бывают на разные темы: от выяснения личных проблем главных героев, до политических дебатов. Давайте разберемся, как появляются темы для разговоров и кого приглашают в студию.

Темы

Редакторы передачи придумывают тему и находят людей, которые могли бы поделиться своей подходящей историей прямом эфире. Как правило, на федеральных каналах все по-настоящему. Никто не зовет в студию актеров.
Также существуют запретные темы, к примеру, связанные с убийствами и педофилией. Некоторые разговоры не затрагивают, так как они попросту не интересны телезрителям.

Как находят героев для передачи

Чаще всего, у продюсера уже есть база контактов, чтобы позвать независимого эксперта в студию для оценки сложившийся ситуации главных героев. Но откуда брать людей, чьи проблемы будут обсуждаться?
Для этого редакция созванивается с изданиями и телеканалами, ищет людей в Сети и по телефонным справочникам. Некоторые сами присылают письма на телешоу. Когда решают снять передачу по теме, которая была указана в письме, редакторы связываются с отправителем.

Сценарий и зрители

Когда герои для передачи найдены — самое время переходить к сценарию. Для этого проводится беседа с будущими участниками ток-шоу. Далее в сценарии прописывается, кто за кем выходит в студию, а также, кто и что скажет. Это нужно для того, чтобы не выйти за хронометраж передачи и охватить всю обсуждаемую тему.
Зрители — это массовка. Модераторы их находят на специальных сайтах, таких как "Массовки.ру". Услуги этих людей оплачиваются. В среднем они получают 500 рублей за один съемочный день.
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