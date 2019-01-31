Гуру «Битвы экстрасенсов» обнесли лжепродавцы картошки

В полицию обратился сын психиатра. Он рассказал, что неизвестные пришли в квартиру Виноградова в районе Аэропорт и предложили продукты питания. «Один из незнакомцев отвел заявителя (сына Виноградова) в другую комнату, а другой прошел в спальню и похитил из шкафа 990 тысяч рублей наличными. После этого злоумышленники ушли», — сказал собеседник агентства.

Факт кражи подтвердили в главном управлении МВД России по Москве. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, личности преступников пока не установлены.

Виноградов — психиатр-криминалист, доктор наук, в прошлом работал в институте судебной психиатрии. Стал широко известен благодаря появлению в телевизионных шоу. В 2007 году он стал экспертом «Битвы экстрасенсов». Руководит некоммерческим партнерством «Лига экстрасенсов РФ» и владеет собственным центром, в котором работают несколько бывших участников проекта.