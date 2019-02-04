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Журналисты, которые оконфузились в прямом эфире 

Рамблер 6 часов назад
Когда телепередача идет в прямом эфире, произойти может все что угодно. Именно поэтому так часто случаются казусы по время выпусков новостей, прогнозов погоды и репортажей с улиц. Порой эти курьезные случаи так эпичны, что надолго остаются в памяти участников и зрителей.
1. История, прогремевшая несколько месяцев назад, в которой засветился доцент Пусанского национального университета Роберт Келли. Он давал интервью каналу ВВС по скайпу из дома, когда в кадре появились его маленькие дети. После этого в кабинет аккуратно вошла супруга Роберта и чуть ли не ползком утащила детей.
2. Ведущий канала CTV Эндрю Джонсон оговорился, переходя от новостей к представлению ведущей прогноза погоды. Выглядело это так, будто он предложил своей коллеге поцеловаться.
3. Корреспондент Серена Брэнсон несколько лет назад вела репортаж для канала CBS с церемонии вручения премий «Грэмми». Но речь девушки никто не понимал — это были бессвязные обрывочные бормотания. Позднее выяснилось, что у Серены обострилась мигрень, что и стало причиной несвязной речи.
Комментарии
ТВ , Видео , Эндрю Джонсон , Роберт Келли , CBS
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