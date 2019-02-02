Cколько платят участникам шоу «Дом 2»

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Сколько платят участникам шоу «Дом 2» 

Рамблер 9 часов назад
Первая серия реалити-шоу "Дом" появилась на экранах телевизоров 1 июня 2003 года. Но уже через год программа стала называться "Дом 2". Более 10 лет у передачи хороший рейтинг, несмотря на то, что весь сюжет программы строится на интригах, унижении и склоках между главными героями. Нужно отметить, что за все это время десятки молодых людей успели прийти на проект и покинуть его. Кому-то он принес славу, к примеру, как Ольге Бузовой, а кто-то обзавелся дурной репутацией после участия в шоу.
Но сколько платят за публичные ссоры участникам? Главным героям запрещено озвучивать их гонорар. Однако они ничего не стесняются и обсуждают свои денежные проблемы в передаче.
У новых участников шоу есть испытательный срок, во время которого они ничего не получают. После его истечения, молодым людям приходит первая зарплата, величина которой зависит от их рейтинга в реалити-шоу. Он оценивается в сумму от 30 тысяч рублей, до 200 тысяч. Из нее вычитаются налоги также, как из обычной белой зарплаты.
Помимо всего прочего, ребята живут в хорошем доме. Продукты для них закупают два раза в неделю, учитывая пожелания каждого, оплачивают мобильную связь и такси. Все, что от них требуется, вести активную социальную жизнь. Сценарий для "Дома 2" никто не пишет, поэтому участники сами делают все для своего и общего рейтинга передачи.
Больше всего зарабатывают ведущие телепроекта. Их зарплата исчисляется миллионами.
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