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Советские мультфильмы, от которых не по себе 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "В синем море, в белой пене..."
Если по-новому взглянуть на советский мультфильм "Ежик в тумане", то можно подумать, что Юрий Норштейн делал свои киноленты вовсе не для детей. Студия "Арменфильм" тоже прославилась своими странными картинами, такими как "Ух ты, говорящая рыба!" и "В синем море, в белой пене…". Причем сюжет этих мультфильмов прозрачен и понятен, а вот анимация выглядит неоднозначно.
В позднем СССР было разрешено не придерживаться строгих канонов анимации и сюжетов. Это дало художникам свободу и второе дыхание. В итоге на свет появились очень странные киноленты, которые с трудом поддаются объяснению.

"Халиф-аист"

Это детский нравоучительный мультфильм с понятным для всех сюжетом. Однако видеоряд довольно психоделический, несмотря на хорошую работу художника.

"Сказка сказок"

Это один из мультфильмов Юрия Норштейна. Кинолента выглядит депрессивной с первых кадров. Чтобы понять весь сюжет и символизм мультфильма, его нужно очень вдумчиво смотреть. Скорее, он был нарисован для взрослых, чем для детей.

"Келе"

В заставке написано, что в основу мультфильма легла чукотская сказка. Но в итоге анимация и сюжет получились похожими на чужой ночной кошмар.

"Перевал"

"Перевал" нельзя назвать детским мультфильмом не только по сюжету, но и по стилистике анимации. На самом деле, не каждый взрослый человек сможет понять все произведение до конца и увидеть весь его символизм.

"Контакт"

По сюжету мультфильма, на планету Земля прилетает инопланетянин из космоса. Картина учит дружбе и толерантности. Но чтобы понять весь смысл и анимацию, возможно, вам придется посмотреть ее несколько раз.
Комментарии13
ТВ , Юрий Норштейн
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