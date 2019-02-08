Ариану Гранде оболгали перед «Грэмми»

Ариана Гранде вступила в конфронтацию с продюсером музыкальной премии "Грэмми" Кеном Эрлихом, заявившим накануне, что она отказалась выступать на церемонии из-за того, что не успевает подготовить шоу.

У себя в твиттере Гранде заявила, что Эрлих оболгал ее.

"Я молчала, но теперь ты лжешь обо мне. Я могу подготовить концерт за одну ночь, и ты знаешь это, Кен. Но ты подавлял мое творчество и самовыражение, поэтому я и решила не петь",

— написала она, пожелав продюсеру устроить шоу так, как он пожелает.

61-я церемония вручения "Грэмми" пройдет в Лос-Анджелесе 10 февраля.