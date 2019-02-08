Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет

По следам Билана: Лазарев снова едет на «Евровидение » 

Рамблер 23 часа назад
Фото: @lazarevsergey
Главная музыкальная интрига года наконец разрешилась. На конкурс "Евровидение" в этом году от России поедете певец Сергей Лазарев. В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что не считает свое выступление реваншем, и пообещал показать публике совершенно нового Лазарева.
Имя нашего представителя на конкурсе ВГТРК назвал в ночь на 8 февраля. Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев уже выступал на конкурсе. Тогда он занял третье место, уступив исполнителям из Украины и Австралии. Впрочем, Лазарев не первый исполнитель, который решил попытать счастья на "Евровидении" второй раз. Ранее так поступил Дима Билан, который в 2006 году занял второе место, а в 2008 уже первое.
"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
ТВ , Сергей Лазарев , Дима Билан , ВГТРК
Читайте также
Видео
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Ремейки сериалов, которые не всем пришлись по вкусу
Сериалы
Мультики, которые разочаровали киноманов
Фильмы
Что случилось с карьерой Сандры Буллок
Актеры
Как преображают фильмы спецэффекты
Фильмы
Как русские эмигранты создали Голливуд
Фильмы
Что стало с красавицей-сестрой Катрин Денёв
Актеры
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение