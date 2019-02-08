По следам Билана: Лазарев снова едет на «Евровидение »

Фото: @lazarevsergey

Главная музыкальная интрига года наконец разрешилась. На конкурс "Евровидение" в этом году от России поедете певец Сергей Лазарев . В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что не считает свое выступление реваншем, и пообещал показать публике совершенно нового Лазарева. Имя нашего представителя на конкурсе ВГТРК назвал в ночь на 8 февраля. Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев уже выступал на конкурсе. Тогда он занял третье место, уступив исполнителям из Украины и Австралии. Впрочем, Лазарев не первый исполнитель, который решил попытать счастья на "Евровидении" второй раз. Ранее так поступил Дима Билан , который в 2006 году занял второе место, а в 2008 уже первое. "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.