Участницы устроили бурную перепалку на ток-шоу

Ведущий популярного американского ток-шоу Стив Уилкос попал в неловкую ситуацию: две участницы устроили перепалку в его студии, едва не переросшую в драку. Пышнотелая девушка рассказывала ведущему историю жизни, когда в студии появилась ещё одна габаритная дама. Как выяснилось, это была партнёрша первой девушки, с которой они расстались, прожив несколько лет вместе. Разъярённая откровениями бывшей подруги, она начала возмущаться и упрекать экс-партнёршу в желании разрушить её жизнь. Ведущему удалось протиснуться между ругающимися участницами передачи и удержать их от рукоприкладства, хотя это далось ему с явным трудом.