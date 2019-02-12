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Участницы устроили бурную перепалку на ток-шоу 

Рамблер 12 февраля 2019
Ведущий популярного американского ток-шоу Стив Уилкос попал в неловкую ситуацию: две участницы устроили перепалку в его студии, едва не переросшую в драку. Пышнотелая девушка рассказывала ведущему историю жизни, когда в студии появилась ещё одна габаритная дама. Как выяснилось, это была партнёрша первой девушки, с которой они расстались, прожив несколько лет вместе. Разъярённая откровениями бывшей подруги, она начала возмущаться и упрекать экс-партнёршу в желании разрушить её жизнь. Ведущему удалось протиснуться между ругающимися участницами передачи и удержать их от рукоприкладства, хотя это далось ему с явным трудом.
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