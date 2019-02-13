Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Пилигрим
Триллер
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет

Что стало с финалистами первого сезона «Битвы экстрасенсов» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Первый сезон «Битвы экстрасенсов» вышел на экраны в 2006 году. Тогда ее ведущим был Михаил Пореченков. Финалистов этого шоу еще несколько лет обсуждали в новостях, но потом появились новые сезоны. Вот, что стало с тройкой финалистов спустя 13 лет.

Петр Соболев

Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Петр запомнился зрителям как самый молодой участник «Битвы экстрасенсов». Как заявлял молодой человек, он является потомственным колдуном, а его способности передались ему от бабушки. В шоу он занял третье место по результатам зрительского голосования. После этого он несколько лет работал в гадальных салонах, где применял свое умение считывать информацию по картам Таро, а сейчас продолжает развивать свое дело. По некоторым данным, прием к нему до сих пор расписан на несколько месяцев вперед.

Наталия Носачева

@ng.nosacheva
Наталия заняла второе место в первой «Битве». По ее словам, необычные способности появились у нее после автомобильной аварии. Женщина была полностью парализована, но научилась заново ходить и говорить. После этого она стала ясновидящей целительницей. Сейчас Наталия является профессором народной медицины, а к ней, как утверждается на ее сайте, приезжают лечиться люди из разных стран. По словам экстрасенса, она способна вылечить даже онкологию.

Наталья Воротникова

Когда девушка победила в «Битве экстрасенсов», ей был 31 год. Наталья рассказывала, что в детстве пережила две клинические смерти, а после этого у нее начали развиваться экстрасенсорные способности. После того, как она заняла 1 место, работала во многих целительных салонах вместе со своим братом Максимом Воротниковым (он занял третье место во втором сезоне). Сейчас они продолжают заниматься целительством в одном из центров экстрасенсов. Там же работают и другие участники «Битвы».
Комментарии3
ТВ , Михаил Пореченков
Читайте также
Видео
Красавицы, которых сыграли мужчины
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Фильмы, которые критики разнесли, а зрители хвалили
Фильмы Актеры
Как живут герои скетч-шоу «6 кадров»
Актеры ТВ
Российские актеры, умершие молодыми
Актеры
Почему Ольге Волковой не давали главных ролей
Актеры
Российские актеры, влюбившиеся на съемках
Актеры
Почему Гаркалин хотел уйти из «Ширли-мырли»
Фильмы
Судьбы актёров из «Джентльменов удачи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение