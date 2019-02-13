Что стало с финалистами первого сезона «Битвы экстрасенсов»

Первый сезон «Битвы экстрасенсов» вышел на экраны в 2006 году. Тогда ее ведущим был Михаил Пореченков . Финалистов этого шоу еще несколько лет обсуждали в новостях, но потом появились новые сезоны. Вот, что стало с тройкой финалистов спустя 13 лет.

Петр Соболев

Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

Петр запомнился зрителям как самый молодой участник «Битвы экстрасенсов». Как заявлял молодой человек, он является потомственным колдуном, а его способности передались ему от бабушки. В шоу он занял третье место по результатам зрительского голосования. После этого он несколько лет работал в гадальных салонах, где применял свое умение считывать информацию по картам Таро, а сейчас продолжает развивать свое дело. По некоторым данным, прием к нему до сих пор расписан на несколько месяцев вперед.

Наталия Носачева

@ng.nosacheva

Наталия заняла второе место в первой «Битве». По ее словам, необычные способности появились у нее после автомобильной аварии. Женщина была полностью парализована, но научилась заново ходить и говорить. После этого она стала ясновидящей целительницей. Сейчас Наталия является профессором народной медицины, а к ней, как утверждается на ее сайте, приезжают лечиться люди из разных стран. По словам экстрасенса, она способна вылечить даже онкологию.

Наталья Воротникова

Когда девушка победила в «Битве экстрасенсов», ей был 31 год. Наталья рассказывала, что в детстве пережила две клинические смерти, а после этого у нее начали развиваться экстрасенсорные способности. После того, как она заняла 1 место, работала во многих целительных салонах вместе со своим братом Максимом Воротниковым (он занял третье место во втором сезоне). Сейчас они продолжают заниматься целительством в одном из центров экстрасенсов. Там же работают и другие участники «Битвы».