Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Пилигрим
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет

Собчак обвинили в плагиате ее нового шоу 

Дни.ру + ещё 8 15 февраля 2019
Определенно, в жизни Ксении Собчак наступила черная полоса. Не успел утихнуть скандал вокруг ее, предположительно, неверности мужу Максиму Виторгану, как разгорается шумиха из-за ее нового шоу, формат которого та будто бы украла сразу у нескольких человек.
На днях Ксения Собчак презентовала свежий выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", в котором пообщалась в автомобиле с Семеном Слепаковым, а Михаилу Галустяну, сидя на диване в помещении, предложила карты на выбор. После выхода передачи шоумен Вячеслав Манучаров обвинил гламурную блондинку в плагиате: дескать, она украла у него идею с картами.
Спустя некоторое время телеведущая ответила ему через свой канал в Telegram, указав, что тот, в свою очередь, позаимствовал формат своего шоу "Эмпатия Манучи" у публициста Андрея Вульфа. Однако тот не растерялся и уколол Ксению Собчак тем, что, дескать, вместо простого извинения она сутки искала, чем ему ответить.
"Вместо того, чтобы просто извиниться, Вы потратили сутки на поиски похожего формата интервью в постели, где в качестве декорации диван, а люди в кадре не в пижамах, а в стандартном офисном луке, но это не важно, главное, отвлечь внимание от сути претензий, так и не ответив на вопрос, с украденными картами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — едко заявил Вячеслав Манучаров в комментариях к своему посту в социальной сети Instagram.
Далее шоумен раскрыл все карты Ксении Собчак. Он убедительно доказал, что гламурная блондинка в создании своего шоу позаимствовала идеи сразу у нескольких известных людей, помимо него.
"Как вы понимаете, искать форматы украденные Вами для нового ютуб-шоу вообще не приходится. Интервью в машине в два года назад начал делать Максим Галкин, а со стульев вот уже два года не встает Дудь. У нас вот карты взяли. В общем, с миру по нитке и Ксюша опять на лошади", — язвительно заключил известный артист.
Дни.ру: последние новости
Звезд Первого канала предлагают лишить званий из-за грязного скандала Оскандалившаяся Михеева извинилась перед зрителями "Вечернего Урганта" Названа главная причина оглушительного успеха Лазарева на "Евровидении"
Комментарии2
ТВ , Видео , Шоу-бизнес , Максим Виторган , Михаил Галустян , Семен Слепаков , Ксения Собчак , Вячеслав Манучаров , Максим Галкин
Читайте также
Видео
Актеры «Теории большого взрыва» отметили конец съемок танцем
Сериалы
Звезда «Склифосовского» о вражде на съемках
Сериалы
Почему при Горбачеве запретили «Иронию судьбы»
Фильмы
Где сейчас актеры главных сериалов 2000-х
Актеры
Забытые юные актеры из советских кинохитов
Актеры
Сильные женщины, которых придумали киношники
Фильмы
Самые ожидаемые премьеры 2020 года
Фильмы
Фильмы-легенды видеосалонов 90-х
Фильмы
Красавицы, которых сыграли мужчины
Актеры
Как стал звездой Дмитрий Харатьян
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение