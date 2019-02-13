Почему расходились пары из «Холостяка»

Последний сезон реалити-шоу «Холостяк» стал самым обсуждаемым за всю историю проекта. К сожалению, пары, которые сложились в пяти сезонах, распались. За исключением четвертого — Алексей Воробьев не стал делать предложение ни одной из девушек.

Олеся Ермакова и Евгений Левченко — 1 сезон

Слухи о том, что Олеся и Евгений вместе ходили еще до того, как финал показали по тв. Однако, спустя три месяца после окончания шоу, футболист поделился в социальных сетях информацией о том, что пара рассталась. Позже сама Олеся прокомментировала, что причиной разрыва стало расстояние. Она не смогла переехать в Голландию к Евгению — это и убило их отношения.

Мария Дригола и Максим Чернявский — 2 сезон

Казалось, что после шоу у влюбленных все было по-настоящему. Они выкладывали счастливые совместные фотографии, а фан-группы пускали слухи о предстоящей свадьбе. Мария постоянно летала к Максиму в Америку, все праздники влюбленные проводили вместе. Спустя несколько месяцев они перестали выкладывать совместные фотографии в Сеть, а поклонники заподозрили неладное. Только через полгода Максим признался, что отношения с Машей давно в прошлом — она не смогла переехать к нему в США, потому что очень дорожит семьей.

Дарья Канануха и Тимур Батрутдинов — 3 сезон

Самая печальная история у героев этого сезона. После финала их ни разу не замечали вместе. Влюбленные не делились совместными фотографиями — тут поклонники и заподозрили, что они разошлись сразу после финала. В ноябре 2015 года официальная группа телешоу опубликовала пост о том, что отношения Дарьи и Тимура были фиктивными, а контракт закончился и теперь они официально могут говорить о том, что их любовь была постановкой.

Екатерина Никулина и Илья Глинников — 5 сезон

После финала Илья и Екатерина откровенно показывали свою любовь в социальных сетях, появлялись вместе на светских мероприятиях и давали интервью. Через год появились слухи, что в отношениях героев не все так гладко, а позже Екатерина сама дала интервью и сказала, что они не сошлись характерами, поэтому решили разойтись. Позже в своем Instagram актер намекнул на то, что бывшие партнеры по шоу сильно поругались. «Давайте простим тех, кого прощать не хочется», — написал он в своем публичном обращении к девушке.

Дарья Клюкина и Егор Крид — 6 сезон

Кадр из шоу "Холостяк"

Поклонники под пристальным вниманием наблюдали за тем, как Егор Крид выбирает себе невесту. Особенно всех интересовала личность Дарьи Клюкиной, которая уже второй раз принимала участие в проекте. После шоу ни артист, ни модель не высказались о финале, а в их соцсетях не появилось ни одной фотографии. Поклонники надеялись на тайные отношения до тех пор, пока в середине января не стало известно, что Клюкина выходит замуж.