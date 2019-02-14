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Телепередачи-долгожители отечественного ТВ 

Рамблер 4 часа назад
Сложно представить, но выросло уже целое поколение, которое не представляет телевидение без викторины «Поле чудес». Первый выпуск передачи вышел 25 октября 1990 года, когда ещё существовал Советский Союз. Создатель и первый ведущий игры Владислав Листьев позаимствовал формат у американского шоу «Колесо фортуны», а вот название было взято из популярной сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого. Через год ведущий поменялся: вести программу начал Леонид Якубович. Он же ведёт «Поле чудес» и по сей день.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё передачи отечественного телевидения живут десятилетиями.
ТВ , Видео , Леонид Якубович , Владислав Листьев , Алексей Толстой
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