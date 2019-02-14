Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Пилигрим
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет

Алла Михеева готова извиниться перед жителями Бурятии 

Lenta.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: @allamikheeva
Корреспондентка «Вечернего Урганта» Алла Михеева сообщила о готовности извиниться за неподобающий поступок в эфире развлекательного шоу. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
Михеева заявила, что готова извиниться перед жителями Бурятии за свои действия. Она пояснила, что не знала тонкостей обращения с благовониями.
Ранее жест Михеевой в студии телепередачи возмутил пользователей сети: она потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем.
Спортсмен из Бурятии Александр Намсараев назвал ее поведение в отношении буддийских святынь кощунственным. «Сагаалгаан для нас священный праздник, и мы не позволим его оскорблять! Пусть извинится перед Сангхой и всем народом республики Бурятия!» — сообщил он в Instagram.
Намсараев уточнил, что речь идет не о разжигании конфликта, а лишь о «хамском поведении» со стороны ведущей.
Потушенная Михеевой палочка была сувениром, привезенными журналисткой из Улан-Удэ. Там она освещала празднование Сагаалгана — Нового года по лунно-солнечному календарю.
Последние новости
Путин взялся за криминальных авторитетов К преследованию Арашуковых оказался причастен таинственный генерал Россия обвинила США в «рэкетирских нападках»
Комментарии23
ТВ , Общество , Алла Михеева , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Видео
Почему при Горбачеве запретили «Иронию судьбы»
Фильмы
Красавицы, которых сыграли мужчины
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
Непростая судьба Николая Ерёменко-младшего
Актеры Фильмы
Самым стильным актером стал 23-летний красавчик
Актеры
Что стало с самыми яркими парами российского кино
Актеры
Телепередачи-долгожители отечественного ТВ
ТВ
Звезд Первого канала предлагают лишить званий
ТВ
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Богомолов снял бывшую жену и Собчак в триллере
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение