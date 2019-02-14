Алла Михеева готова извиниться перед жителями Бурятии

Михеева заявила, что готова извиниться перед жителями Бурятии за свои действия. Она пояснила, что не знала тонкостей обращения с благовониями.

Ранее жест Михеевой в студии телепередачи возмутил пользователей сети: она потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем.

Спортсмен из Бурятии Александр Намсараев назвал ее поведение в отношении буддийских святынь кощунственным. «Сагаалгаан для нас священный праздник, и мы не позволим его оскорблять! Пусть извинится перед Сангхой и всем народом республики Бурятия!» — сообщил он в Instagram.

Намсараев уточнил, что речь идет не о разжигании конфликта, а лишь о «хамском поведении» со стороны ведущей.

Потушенная Михеевой палочка была сувениром, привезенными журналисткой из Улан-Удэ. Там она освещала празднование Сагаалгана — Нового года по лунно-солнечному календарю.