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Почему распался дуэт Бандурина с Вашуковым 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из передачи "Кривое зеркало"
Выступать вместе артисты начали еще в студенческие годы, но спустя 23 года работы и дружбы разошлись.
Николай Бандурин и Михаил Вашуков познакомились в музучилище при ленинградской консерватории на речевом отделении, где готовили артистов разговорного жанра.
@nikolaibandurin
За годы учебы они подружились и начали выступать, после выпуска их приняли в Новгородскую филармонию, а через три месяца начали работать в "Ленконцерте". Они гастролировали по всей стране и быстро стали популярными. Гармошка, на которой играл Николай Бандурин, — концертина — досталась ему от знаменитого куплетиста Павла Рудакова. Кстати, дуэт Бандурина и Вашукова справедливо считали преемниками Рудакова и Нечаева, выступавших с куплетами по всему союзу.
Николай стал инициатором переезда из Ленинграда в Москву, в столице больше возможностей для роста: радио, телевидение, большие концертные площадки — все здесь. Михаил решился не сразу, но в конце концов поддался на уговоры и не пожалел. Поначалу они даже жили втроем: Бандурин с женой и Вашуков.
Марина, к слову, ездила на гастроли вместе с ними, она участвовала в некоторых номерах, а также вела концерты. Но после рождения дочери чаще оставалась дома.
globallookpress.com
Друзья снимались в кино, активно гастролировали, снимались в "Аншлаге" и других юмористических передачах. Последнее совместное выступление состоялось в 2006 году, друзья и коллеги объявили о расставании. В одном из интервью Михаил высказал предположение, что в их расставании сыграла роль Марина. Николай общался с прессой чаще, по его версии, жена просто поддержала его решение, а в основе разлада — творческие разногласия.
Бандурину хотелось больше работать: записывать новые куплеты и песни, готовить новые номера. По его мнению, Михаилу не хотелось экспериментировать, потому что старые номера отлично воспринимались публикой. Еще один аргумент Николая — гонорар. По словам Бандурина, его гонорар был меньше, чем у Вашукова в два раза.
К&К Шульженко/nikolaybandurin.ru
Сейчас бывшие друзья вместе ведут передачу "Смеяться разрешается", но вне работы не общаются и гастролируют порознь. О личной жизни Михаила Вашукова известно мало, он женат, в браке родился сын. Николай Бандурин ведет страницу в Instagram и делится с подписчиками подробностями личной жизни. В конце прошлого года у артиста сгорел дом из-за короткого замыкания. Все произошло так быстро, что сами еле успели спастись. "Горит мой дом. Всё живы. Ура", — сообщил Николай.
Комментарии
ТВ , Николай Бандурин , Павел Рудаков , Михаил Вашуков
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