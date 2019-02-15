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Первый канал наказал Друзя и Бера 

Рамблер 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
Руководство Первого канала поставило точку в громком скандале.
Главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил знатока интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Бер опубликовал запись их телефонного разговора, из которого можно сделать выводы — происходит сговор и дележ выигрыша. Однако Друзь выступил со встречным обвинением и рассказал, что в том разговоре не он предлагал поделить деньги, а ему. Речь шла о съемках программы в ноябре 2018 года. Ситуация получилась двусмысленная.
Руководство Первого канала несколько дней держало паузу, и наконец решение принято. Учитывая репутационный вред, который понесли производители телепередач и телеканал, было решено отстранить от участия в съемках обоих участников скандала.
Илья Бер поддержал это решение и сообщил, что считает его справедливым. Тем не менее он убежден, в своей правоте и продолжит это доказывать.
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