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Возмущенная Шукшина напала на российские ток-шоу 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Известная актриса и телеведущая предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса". Мария Шукшина уверена, что ток-шоу развращают молодежь.
По мнению Шукшиной, сейчас в России реализуется так называемый "план Даллеса", который являлся одним из организаторов шпионской деятельности против СССР. Свои опасения и возмущение артистка выразила на странице в соцсети.
Мария Шукшина привела несколько ярких цитат из "плана Даллеса". "…Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов", — цитирует комментарий телеведущей Teleprogramma.pro.
Вместе с тем, Мария Шукшина попросила подписчиков найти десять отличий "между желтыми телепрограммами, прессой и "планом Даллеса". Отметим, что знаменитость и ранее высказывалась против популярных российских ток-шоу. Шукшина является сторонницей того, чтобы они все были закрыты.
Многие пользователи соцсети Instagram согласились с Шукшиной. "Люди возмущены: за наши налоги, на бюджетные деньги в лучшее эфирное время показывают чернуху. Хотят, чтобы все человеческое было потеряно…", "Машенька, вы, как всегда, правы!.. ", "Машенька, все верно! Люди рады одурачиваться и тупеть! И совсем размылись понятия стыда, порядочности и благородства…" — заметили в комментариях пользователи.
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ТВ , Шоу-бизнес , Мария Шукшина
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