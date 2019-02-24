Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Омен: Перерождение
Триллер, Ужасы
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Власть
Биография, Комедия, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет

Самойлова отреагировала на скандал вокруг украинского отбора на Евровидение 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Российская певица Юлия Самойлова в интервью телеканалу "360" прокомментировала скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на Евровидение сестер Анны и Марии Опанасюк.
По ее мнению, люди уже устали от намеренного разжигания национальной розни на политической почве.
"Это сугубо их (украинцев. — Прим. ред.) дело, но, как вижу в Сети, настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого. Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнюю колею", — считает артистка.
Самойлова отметила, что политика и творчество не должны влиять друг на друга. Она также выразила надежду на то, что общественность понимает недопустимость нынешней ситуации с певицей Maruv и дуэтом Anna Maria. Исполнительница подчеркнула, что "культура объединяет" людей.
"Надеюсь, политические мотивы все же никак не отразятся на честности конкурса в этом году, где Сергей Лазарев и другие артисты в честной борьбе творчества выступят на радость зрителей по всему миру", — заявила собеседница телеканала.
Скандал вокруг сестер Опанасюк разгорелся в пятницу. В эфире одного из украинских телеканалов девушки отказались однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма и признать и "оккупацию" полуострова. После этого в эфир телепередачи дозвонился один из телезрителей и оскорбил артисток. В субботу во время финала отбора ведущий и члены жюри довели девушек до слез. По словам исполнительниц, из-за этой ситуации они подвергаются травле на Украине.
В финале украинского отбора на Евровидение победила певица Maruv. Национальная общественная телерадиокомпаниия страны передала артистке контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию, у исполнительницы есть сутки, чтобы принять решение об участии в песенном конкурсе от Украины.
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до "поросячьего визга" Захарова ответила на идею Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Комментарии5
ТВ , Видео , В мире , СНГ , Сергей Лазарев , Юлия Самойлова
Читайте также
Видео
Секрет успеха фильма «Москва слезам не верит»
Фильмы
«Орел и решка»: подробности скандала
ТВ
Актеры-любимцы женщин, оказавшиеся геями
Актеры
Почему звезда 90-х переехала жить на Гоа
Актеры
Гибель Бодрова-младшего: какие вопросы остались
Актеры
Дети актеров, которые позорят своих родителей
Актеры
Что стало со звездой «Обитаемого острова»
Актеры
Как сложилась жизнь Алисы Селезневой
Актеры
Как будущее предсказывали в кино
Фильмы
Самые красивые актрисы российских сериалов
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение