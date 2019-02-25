Троицкий рассказал, как обманывают зрителей «Первого»

Музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий рассказал, что все интеллектуальные шоу на Первом канале построены на обмане. После скандала вокруг "Что? Где? Когда" и "Кто хочет стать миллионером?" он призывает закрыть программы.

Троицкий поделился видео на своем Youtube-канале, где рассказал все, что знает о передачах "Первого". По словам журналиста, он писал о "Что? Где? Когда" еще в 80-х. Тогда он познакомился со знатоками, а сейчас называет их общество "лживой и алчной клоакой". Он добавил, что все, кто принимает участие в этой передаче только притворяются умными и играют в ЧГК для построения карьеры.

Троицкий не обошел стороной и другие развлекательные шоу. Про "Кто хочет стать миллионером?" он заявил, что это тоже обман. По его словам, все вопросы известны редакторам, продюсерам и участникам, а выигрыш они делят пополам после эфира. Он также раскритиковал "Поле чудес", где, как он считает, на вопросы может ответить второклассник, а взрослому человеку играть в такое должно быть стыдно. Троицкий прокомментировал и ведущего программы. Заявил, что Леониду Якубовичу тоже стыдно быть лицом этой программы, но он терпит из-за высокой зарплаты.

В конце журналист подытожил, что все эти передачи нужно немедленно закрыть. Но не только из-за обмана, но и по причине того, что они потеряли свою популярность.